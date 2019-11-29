Москва, 29 ноября. Россия вошла в тройку лидеров рейтинга производителей сыра по итогам 2018 года. Об этом говорят данные Минсельхоза США.

На первом месте списка производителей сыра оказались государства Европейского союза. На их долю приходится 10 160 тонн сыра. Как пишет издание The Spectator Index, почти в два раза ниже показатели у Соединенных Штатов Америки — 5878 тонн.

Россия стала третьей по производству сыра в мире с 975 тоннами. В пятерку лидеров вошли Бразилия (755) и Аргентина (555). За ними идут Канада (510), Мексика (410), Новая Зеландия (380), Австралия (360) и Украина (192). По данным издания РИА SM-News, эксперты считают, что расцвету производства сыра в России способствовали санкции стран Запада.

Ранее эксперты заявили, что Западу не удалось «разорвать» экономику России. Сумма предполагаемого ущерба экономике Российской Федерации в 2018 году от санкций со стороны других стран составила 6,3 миллиарда долларов, сказано в материале Минэкономразвития.

По данным министерства, всего ограничительные меры ввели 62 страны. Лидерами по количеству санкций стали США, Австралия, Европейский союз, Украина, Белоруссия и Индия. Наибольший ущерб от введенных мер приходится на Европейский союз (2,42 миллиарда долларов), Соединенные Штаты (1,168 миллиарда долларов), Украину (775 миллионов долларов), Турцию (713 миллионов долларов) и Индию (377 миллионов долларов).

Сообщается, что максимальный ущерб из всех отраслей приходится на металлургическую промышленность (3,994 миллиарда долларов), сельское хозяйство (1,104 миллиарда долларов), химическую и автомобильную промышленность (640,7 миллиона и 306 миллионов долларов соответственно).

Политолог и политтехнолог Наталия Елисеева, комментируя ФАН антироссийские санкции, выделила два момента. Первое: странам Запада не удалось «разорвать» российскую экономику, как об этом заявляли в начале санкционной войны против РФ. Второе: экономические потери в любом случае несут все стороны.