Главы Генштабов ВС России и Турции провели переговоры, обменявшись мнениями по Сирии

Глава генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов провел переговоры с турецким коллегой Яшаром Гюлером. В ходе телефонного разговора военачальники обсудили обстановку на северо-востоке Сирийской Арабской Республики, передали представители Минобороны Турции. Подробнее о сотрудничестве сторон в рамках урегулирования в САР — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

«Глава генштаба ВС Турции генерал Яшар Гюлер провел телефонный разговор со своим российским коллегой Валерием Герасимовым, в ходе которого они обменялись мнениями о развитии ситуации в Сирии», — сообщается на странице ведомства в соцсети Twitter.

Напомним, Москва и Анкара заключили соглашение о взаимопонимании в отношении района за Евфратом на севере САР. Главы государств Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган 22 октября в Сочи подписали меморандум о формировании в этом регионе безопасной зоны и о ведении совместного патрулирования в этой местности.

Курдские бандгруппы из числа Отрядов народной самообороны (YPG) поначалу приняли на себя обязательства в рамках этого документа и частично вывели силы за шоссе М4, которое является южной границей коридора безопасности. Но значительная часть бандформирований, связанных с Рабочей партией Курдистана (РПК), сохраняет присутствие вблизи сирийско-турецкой границы и, более того, даже усилила сопротивление.

Так, в ряде крупных городов в северных провинциях САР прогремели мощные теракты, унесшие жизни десятков мирных граждан. Взрывы заминированных автомобилей произошли в Аль-Бабе, Камышлы и поселке Тель-Халаф вблизи Рас-аль-Айна. Кроме того, радикалы YPG пытались атаковать российский патруль около Кобани, забросав транспортные средства камнями и бутылками с зажигательной смесью.

Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Андрей Кошкин в целом очень позитивно оценивает российско-турецкое сотрудничество по Сирии и его итоги для простых жителей этой страны. Однако, уверен он, в условиях непрекращающихся атак и провокаций со стороны курдских боевиков без силового метода все равно будет не обойтись, добавил он в интервью ФАН.

«Я очень приветствую выстраивание таких довольно тесных и взаимоэффективных отношений между Москвой и Анкарой, в том числе и в военном отношении. Между нашими генштабами сложился очень высокий и результативный уровень понимания, и это, в частности, итог прорывных договоренностей лидеров стран в прошлом месяце в Сочи. Меморандум предполагает выстраивание таких прочных контактов», — обратил внимание наш собеседник.

В настоящее время в рамках урегулирования возможно то, что раньше сложно было представить. Это вновь говорит о большом влиянии России на Ближнем Востоке и широком спектре ее контактов в регионе.

«Сейчас уже, например, идет совместное патрулирование, что является совершенно уникальной ситуацией, потому что такого рода военное взаимодействие разворачивается между РФ и одной из стран НАТО и направлено на воцарение мира на северо-востоке САР. Это очень важное событие, указывающее на перемену конфигурации геополитических взаимоотношений. Естественно, чем больше будут контактировать наши штабы на таком высоком уровне, тем результативнее будет ведение совместных операций, в том числе миротворческих операций в Сирии. Я вижу большие перспективы такого сотрудничества», — подчеркнул эксперт.

Тем не менее боевики YPG как будто сами провоцируют Турцию возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира», и эти их выпады, конечно, нельзя оставлять без ответа.