Сирия, 29 ноября. Британский конвой направляется в сторону военного штаба США в районе поля Аль-Омар в Дейр-эз-Зоре. ВС Турции обстреливают позиции курдских боевиков на севере Ракки. САА выявила заминированный пикап в городе Айн-Исса, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в Южном Идлибе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: атаковали позиции «ан-Нусры»*** на западе Идлиба; выявили заминированный пикап в городе Айн-Исса в Ракке.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА на северо-востоке Латакии.

Курдские вооруженные группировки: подверглись ответным обстрелам ВС Турции в северной части Ракки.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими радикалами к северо-западу от Манбиджа в Алеппо.

Великобритания: передислоцировала военный конвой к штаб-квартире США в районе поля аль-Омар в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Латакия

На севере провинции вновь отмечаются ожесточенные столкновения между боевиками террористической коалиции «Тахрир аш-Шам», сформированной вокруг «Джебхат ан-Нусры»1, и правительственными подразделениями. По информации новостного портала Aleppo Media Center, исламисты заявляют, что отразили попытку наступления Сирийской арабской армии (САА) в районе горы Зувейкат на юге от города Кабана. Никаких данных о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало. Позднее над оккупированной джихадистами территорией возобновились боевые вылеты сирийских ВВС. Военный источник в сети Twitter (ufuk_sy) сообщает о воздушной атаке ВВС САР на северо-востоке региона.

Провинция Алеппо

На северо-востоке Алеппо снова вспыхнуло вооруженное противостояние на линии разграничения сил курдских бандгрупп и протурецких формирований. Согласно сведениям Twitter-канала (RadioAlKul), перестрелки фиксируются неподалеку от населенных пунктов Умм аль Джулуд и Араб Хасан к северо-западу от Манбиджа. Информации о потерях сторон пока не поступало. Как известно, инициаторами боевых действий на данном направлении как правило становятся члены Отрядов народной самообороны (YPG).

Провинция Дейр-эз-Зор

Агентство новостей Al Masdar News сообщает о том, что на востоке провинции был замечен конвой вооруженных сил Соединенного Королевства. Британская колонна направилась в сторону одного из военных штабов США, расположенного в районе нефтяного месторождения Аль-Омар. Напомним, силы международной коалиции заинтересованы в контроле над энергоресурсами Сирийской Арабской Республики (САР), большая часть которых находится на территории Восточного Дейр-эз-Зора, оккупированного проамериканскими «Демократическими силами Сирии»**** (SDF). Неоднократно публиковались свидетельства незаконного вывоза ресурсов из САР. При этом, как отмечают военные эксперты, союзники США придерживаются грубых методов добычи, то есть не берут в учет износ оборудования и работают в условиях нехватки ключевых специалистов.

Провинция Идлиб

Продолжаются столкновения между правительственными войсками и джихадистами вооруженной оппозиции в западной части Идлиба. Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (NovostiDamask), артиллерия Сирийской арабской армии (САА) атаковала оборонительные сооружения исламистов «Джебхат ан-Нусры» на подступах к городу Джиср аш-Шугур. Сведения о нанесенном радикалам уроне пока уточняются.

Между тем в Южном Идлибе возобновили работу ВКС России. Twitter-канал (AleppoAMC) передает, что точечные авиаудары российских военных самолетов пришлись по расположениям «Тахрир аш-Шам» поблизости от населенного пункта Кафр-Набаль.

Провинция Ракка

Twitter-канал агентства новостей North Press Agency (NPA_English) сообщает о новых столкновениях на севере Ракки. Турецкие артиллерийские дивизионы обстреляли места базирования курдских боевиков в районе деревень Дибис и Хошан к западу от города Айн-Исса. Кроме того, по данным медиапортала Step News Agency, вооруженные силы Турции, дислоцирующиеся в провинции Шанлыурфа, ведут огонь по укрепрайонам Рабочей партии Курдистана (РПК) или связанных с ней Отрядов народной самообороны (YPG) на границе с Сирией. Напомним, накануне под ударами курдских боевиков, базирующихся западнее Тель-Абьяда, оказались окраины турецкого города Акчакале, в результате чего скончались двое солдат армии Турции.

Тем временем информационное агентство SANA News сообщает о том, что военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), под контроль которых перешла часть ранее оккупированных курдскими бандформированиями территорий приступили к обследованию местности. В ходе обыска силам САР удалось обнаружить заминированный пикап в Айн-Иссе. Предполагается, что СВУ в транспортном средстве было установлено курдскими боевиками.

1 Организация запрещена на территории РФ.