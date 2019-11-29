«Иркут» завершил строительство четвертого МС-21 для летных испытаний

Москва, 29 ноября. Корпорация «Иркут», входящая в Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК), завершила строительство четвертого самолета МС-21-300 для летных испытаний. Об этом говорится в сообщении ОАК.

«На Иркутском авиационном заводе — филиале ПАО «Корпорация «Иркут» завершена диагностика систем четвертого опытного самолета МС-21–300, предназначенного для проведения летных испытаний», — сообщили в ОАК.

В компании отметили, что при строительстве четвертого МС-21-300 были учтены результаты тестирования первых трех самолетов. В четверг, 28 ноября, новый МС-21-300 перевели из цеха окончательной сборки в летно-испытательное подразделение.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский лайнер, способный перевозить за раз до 211 пассажиров. МС-21-300 совершил первый полет весной 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год. В сентябре текущего года воздушное судно МС-21 благополучно выполнило первый международный полет.

Ранее сообщалось, что в 2021 году шесть российских лайнеров МС-21 будут поставлены авиационным перевозчикам, к 2025 году планируется выход 72 самолетов ежегодно.