Малышева назвала три продукта, провоцирующих рак желудка

Москва, 29 ноября. Известный российский врач и телеведущая Елена Малышева назвала три главных продукта, которые могут повышать риск развития рака желудка.

По ее словам, самыми опасными для желудка являются продукты, которые имеют в своем составе крахмал. В список входят хлеб, картофель и рис. Малышева напомнила, что, согласно статистике, именно жители Японии чаще всего сталкиваются с раком желудка.

Также повысить вероятность развития у человека данного онкологического заболевания может табакокурение. Так, из-за сигарет в организме образовывается кислая среда, которая создает благоприятные условия для развития в том числе опасных микроорганизмов.

Напомним, Малышева назвала продукты, которые приближают старость. Она обратила особое внимание на то, что процесс старения активизируется из-за снижения синтеза коллагена — белка, который составляет основу соединительных тканей.

Ранее врачи назвали основные симптомы, по которым первые признаки можно обнаружить еще за 5 лет до развития онкологического заболевания. Явным признаком, который может свидетельствовать о раке, может стать изменение формы и цвета родинок, а также появление болезненности. Такие симптомы зафиксированы лишь у 7% пациентов.

Например, согласно заявлению специалистов, о развитии рака молочной железы может свидетельствовать изменение формы и размера женской груди. Основными признаками, говорящими о возможном развитии у человека рака, являются отсутствие аппетита, запоры, раздражение на коже.