Британские ученые призвали Ходорковского «держать Россию в узде»

Надо отметить, что среди выступающих спикеров конференции «Россия для граждан» собственно российские граждане, особенно те из них, кто проживает в нашей стране, были в явном меньшинстве. Впрочем, содержание их выступлений заставляло всерьез задуматься, а точно ли о российских гражданах идет речь в названии мероприятия.



Так или иначе, самыми авторитетными экспертами — как это обычно бывает во время рассуждений о России за ее пределами — стали «светила» зарубежной политической и общественной мысли.



Так, о роли Москвы в глобальном мире на одной из секций конференции рассуждали британец Джеймс Никси, а также немцы Сьюзен Стюарт и Ральф Фюкс, а о принятии решений в современной России — британский политолог Бенджамен Нобл.



Последний начал свое выступление во второй день конференции с цитирования своего же соотечественника Никси, выступавшего днем ранее:

