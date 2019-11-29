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29 НОЯБРЯ 2019
Британские ученые призвали Ходорковского «держать Россию в узде»
ФАН собрал ключевые цитаты западных «друзей» России на берлинском форуме, организованном МБХ
Иностранные «наставники» Михаила Ходорковского мечтают видеть Россию сломленной и подчиненной Западу — с покорным населением, без Крыма, развитой промышленности и будущего. Чтобы убедиться в этом, достаточно проанализировать выступления и публикации спикеров конференции «Россия для граждан», проведенной беглым олигархом в этом ноябре в Берлине.

Федеральное агентство новостей пригляделось к зарубежным гостям форума МБХ и составило подборку их откровенных высказываний о России.
Спикеры конференции «Россия для граждан» явно о чем-то догадываются...

Слет на украденные деньги

«Светила» зарубежной политической мысли учат оппозицию Россию не любить
Среди участников конференции экс-владельца ЮКОСа засветились завсегдатаи подобных «слетов», которые регулярно устраиваются на украденные у россиян деньги с участием тех, кто из России давно сбежал или мечтает об этом.
Коротков снова прячет глаза
Со сцены выступил сам Ходорковский вместе со своими давними сторонниками Андреем Пивоваровым и Александром Соловьевым. Через Skype вещал с экрана на сцене Евгений Ройзман.

Оторвались от своей паствы ради визита в немецкую столицу небезызвестный Дмитрий Гудков, московские муниципальные депутаты Сергей Власов и Сергей Цукасов, а также петербургские «оппы» Денис Тихоненко и Сергей Кузин.

Как признался один из участников форума, в Берлин в надежде на премию от МБХ прискакал и фейкоплет из «Новой газеты» Денис Коротков, неоднократно пойманный на подлом вранье.

Публично признавшийся в интересе к «насилию, в том числе и над детьми» глава Либертарианской партии Михаил Светов также отметился на конференции. Он призвал соратников по борьбе «делать хоть что-нибудь», причем неважно что. «Зверства режима», о которых дружно кричали сторонники Светова во время его недавнего задержания в Москве, не помешали ему спокойно приехать в Берлин и прозаседать с коллегами.
Михаил Светов в ряду единомышленников
Надо отметить, что среди выступающих спикеров конференции «Россия для граждан» собственно российские граждане, особенно те из них, кто проживает в нашей стране, были в явном меньшинстве. Впрочем, содержание их выступлений заставляло всерьез задуматься, а точно ли о российских гражданах идет речь в названии мероприятия.

Так или иначе, самыми авторитетными экспертами — как это обычно бывает во время рассуждений о России за ее пределами — стали «светила» зарубежной политической и общественной мысли.

Так, о роли Москвы в глобальном мире на одной из секций конференции рассуждали британец Джеймс Никси, а также немцы Сьюзен Стюарт и Ральф Фюкс, а о принятии решений в современной России — британский политолог Бенджамен Нобл.

Последний начал свое выступление во второй день конференции с цитирования своего же соотечественника Никси, выступавшего днем ранее:
Считается, что люди на Западе лучше обсуждают внешнюю политику, а россияне — внутреннюю. Я, как вы заметили, конечно, не россиянин, но все равно буду рассуждать о внутренней политике. Посмотрим, как это получится»,
— заявил Нобл на конференции в Берлине.
Получилось откровенно плохо.
Участники беспорядков на улицах Москвы летом-2019

Бен Нобл: «Некоторым кажется...»

Специалист по сексу между мужчинами недоволен «авторитарной» Россией
Молодой «преподаватель российской политики» в Университетском колледже Лондона (на сайте заведения он значится как «Lecturer in Russian Politics») Бенджамен Нобл — восходящая звезда британской политологии.

Три года назад он получил докторскую степень в Оксфордском университете за диссертацию на тему законотворчества в современной России. А с 2017 года политолог является старшим научным сотрудником российской Высшей школы экономики.

Российская политическая и социальная система уже давно находятся в зоне научных интересов Нобла. При этом ученого не упрекнуть в ограниченности круга научных изысканий. До начала масштабных публикаций о работе Госдумы и законотворчестве в России он посвятил несколько монографий… декриминализации секса между мужчинами в бывшем СССР.

Бенджамен Нобл
Секс-специалист
Книга дает междисциплинарный взгляд на эту в значительной степени неисследованную тему»,
— говорится в аннотации к одной из монографий советолога.
В апреле этого года доктор Нобл вновь принимал поздравления коллег: ему была присуждена премия Британской академии Rising Star Engagement Award. Секс-специалист удостоился награды за то, что рассмотрел практику прекращения работы правовых институтов в авторитарных государствах, к которым ученый в первую очередь относит Россию.

На основании чего политолог квалифицировал политическую систему в России как авторитарную? Об этом он рассказал в видеопрезентации своего учебного курса под названием «Российская политика и общество». Краткая аннотация к учебному курсу Нобла могла бы звучать так: мы не можем считать политический режим в России демократическим, потому что некоторые думают наоборот.
18 марта 2018 года Владимир Путин был переизбран на четвертый президентский срок, победив с 77% голосов при 68% явке, — по официальной статистике, по крайней мере. Но можно ли вообще назвать это настоящими выборами?»
— задался вопросом политолог.
Блогер в клетке
И тут же привел «факты», которые «доказывают» обратное: «Лидер оппозиции Алексей Навальный был лишен права баллотироваться из-за обвинительного приговора по делу о коррупции, который некоторым кажется политически мотивированным».

«Некоторым кажется» — вот и все доказательство «авторитаризма в России» в глазах Нобла.

Напомним, что скандальный блогер Навальный имеет две условные судимости: по делу «Кировлеса» с растратой более 16 миллионов рублей и по делу «Ив Роше» — хищению более 30 миллионов рублей.

Будет ли на лекциях звучать нечто более осязаемое, чем то, что «кажется некоторым», доктор Нобл не уточняет. Но очевидно, что в британской профессиональной среде весьма высоко ценят такого специалиста.

Отсюда и награда. Согласно торжественному сообщению на сайте колледжа, получение премии для ученого — действительно удача. Награда предполагает «финансирование в размере до 15 000 фунтов стерлингов».
Заметим, что учредитель премии финансируется не условным министерством науки и не какими-нибудь профильными объединениями. Поддержка деньгами рассуждений об «авторитаризме в России» входит в зону интересов Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии Великобритании.

Правда, изучение российской политической системы среди заявленных целей и задач ведомства ни в каком виде не значится. Впрочем, если задуматься, то «научная» деятельность Нобла, включая его участие в конференциях о «прекрасной России будущего», не так уж далека от задач британских чиновников в области энергетики и промышленности.
Обсудили Россию, выпили, закусили... Facebook г-на Нобла полон фоток еды

Джеймс Никси: «Держать Россию в узде!»

«Правильная Россия» должна быть подчинена интересам Запада, считает ученый
Еще один спикер форума МБХ, Джеймс Никси, руководит программой «Россия и Евразия» в Королевском институте международных отношений Chatham House.

«Как главный сборщик средств для своей исследовательской программы, он собрал деньги для проектов от десятков компаний корпоративного сектора, правительств и грантодающих учреждений», — перечисляются достижения Никси на сайте института.
«Правильная Россия», в воображении Никси, должна быть полностью подчинена интересам Запада. Ученый прямо высказывается об этом в своих публикациях.

«Российское руководство не считает, что его интересы заключаются в следовании чужим правилам. Это создает ряд практических проблем для тех на Западе, кто тем не менее должен сдерживать российскую агрессию или реагировать на нее», — пишет Никси.

Британец искренне огорчен упрямством Российской Федерации в отстаивании своих интересов и нежеланием плясать под чужую дудку. И конечно, в его представлении, завезенные Ходорковским в Берлин оппозиционеры должны помочь Западу наставить Москву на путь истинный — покорного следования правилам. Тем более что их уже придумали и готовы продиктовать.

Джеймс Никси
Грандоед из Chatham House
Что может сделать Запад, чтобы держать Россию в узде, когда государственная политика страны принципиально расходится с международным порядком, основанным на правилах, и когда Кремль намерен продолжать действовать как подрывная сила?»
— задается вопросом Никси в одной из своих публикаций. И предлагает «решение».
Один из примеров «нарушения Россией установленных правил» можно отыскать в Twitter г-на Никси. Он сделал репост публикации некого Джоша Рудольфа о «русском следе», обнаруженном… в будущих американских выборах. Речь идет от финансах «российского олигарха Леонида Блаватника.

Не беда, что этот бизнесмен родом из Одессы проживает в США уже 41 год: деньги-то у него уж точно «made in Russia» — в этом у Никси нет сомнений. А значит очевидно, что рука Кремля уже протянулась в грядущее!
Рука Кремля
Зато Украина в альтернативной вселенной Джеймса Никси выступает «лабораторией демократии», страдающей от «угроз со стороны России».

«В этом контексте развитие США и военная помощь Украине остаются критически важными», — пишет британец.

Но самым образцовым примером демократических взглядов Никси оказываются его высказывания о вещающих за рубежом российских СМИ — RT и Sputnik. Британский ученый отмечает, что напрямую запрещать их работу было бы не совсем правильным с точки зрения обеспечения свободы слова. Тем не менее у представителя королевского института всегда найдется пара «демократических» приемов на примете.
Регуляторы могут запретить западным рекламодателям покупать места на российских каналах. А временное (но регулярное) удаление передач из эфира, когда российские новостные репортажи нарушают официальные стандарты беспристрастности, будет иметь некоторое влияние в качестве наказания»,
— предлагает Никси.
Кто сказал «цензура»? Нет-нет, таково новое понимание свободы слова на Западе.
Мистер Фюкс — «зеленый» эксперт под жовто-блакитным флагом

Ральф Фюкс: «Не продвигать политику Кремля»

Немец против интересов Германии
Беззубой и удобной в обращении рассчитывает увидеть Россию еще один гость на форуме Ходорковского — управляющий партнер Центра либеральной современности Ральф Фюкс, известный сторонник движения «зеленых». Ранее он в течение 21 года руководил Фондом Генриха Белля, а также был сенатором по вопросам окружающей среды и городского развития в Бремене.
В курируемом им Центре либеральной современности вопросы развития России — в топе обсуждаемых его экспертами тем. При этом неактуальность разговора — вовсе не препятствие для напряженной работы.

На последней международной конференции «Россия», организованной центром Фюкса, был поднят «острый» вопрос: может ли политика послабления в Германии 1970-х годов дать какие-либо ориентиры для правильной западной политики в отношении Москвы? Участники и сами, кажется, сомневались, что может. Но почему бы не прийти к очевидному выводу эмпирическим путем?

Ральф Фюкс
Глава Центра либеральной современности
Путин — это не Брежнев, а Россия — не Советский Союз. Это была одна из повторяющихся тем конференции»,
— глубокомысленно заявляется на сайте организаторов.
Сам г-н Фюкс не отстает от коллег. Он обвиняет немецкий Siemens в поставке турбин в «аннексированный» Крым, расстраивается, что его соотечественники не видят смысла в антироссийских санкциях, и даже... протестует против строительства «Северного потока — 2». Причем все это он проделывает прямо в Германии, где большинство представителей бизнеса, промышленности и властных структур давно провели несложные арифметические действия и теперь ждут не дождутся запуска газопровода.

В числе своих сногсшибательных доводов против «Северного потока — 2» Фюкс предлагает присмотреться к солнцу и ветру, ну и вообще держаться вместе, чтобы противостоять «российской угрозе.

«Фиксация на импорте природного газа задерживает развитие альтернативных технологий будущего в промышленных масштабах... Те, кто делают ставку на кооперативное европейское энергоснабжение, не должны продвигать политику Кремля. Все это относится к Германии», — заявляет Фюкс в своей статье.
Тренинги оппозиционных «активистов» в России

Сьюзен Стюарт: «Исключить Россию!»

Это повлечет жертвы, да и пусть, считает доктор политологии из ФРГ
Глава исследовательского отделения в Германском институте международных отношений и безопасности Сьюзен Стюарт также имеет докторскую степень в политологии — и свое видение «России для граждан».
В ее представлении, наша страна должна быть изолированной от Европы из-за своей «деструктивной позиции, отказа от авторитета ЕСПЧ и крайне проблематичной ситуацией с правами человека в Крыму».

Возврат российской делегации в ПАСЕ стал для политолога плохой новостью. Еще в марте 2016 года она рассуждала о будущем Минских соглашений и призывала к исключению РФ из Совета Европы.

Сьюзен Стюарт
Глава отделения в Германском институте международных отношений и безопасности
Исключение России, несомненно, повлечет за собой жертвы. Совет Европы потеряет несколько — уже в значительной степени неэффективных — рычагов влияния, и российские граждане больше не смогут обращаться со своими жалобами в ЕСПЧ»,
— признавалась Стюарт в своей статье.
Кроме того, Совет Европы столкнется с финансовыми потерями и символическим ущербом в связи с тем, что он больше не сможет выступать в качестве общеевропейского учреждения, согласилась доктор политологии. Но и это, по мнению Стюарт, не беда: главное, что будет выражен протест.

«Но эти потери невелики по сравнению с преимуществами исключения, даже в ситуации крайне неспокойных отношений с Россией: больший консенсус в отношении общих принципов в Парламентской ассамблее, нетерпимость к дискредитации суда ЕСПЧ, повышение доверия к институту в целом», — считает она.

Позже эти же идеи она продвигала в статье «Совет Европы справится без России» и в многочисленных размышлениях о будущем Украины.

В общем, надо непременно наказать Россию за ее строптивость, пусть даже из-за этого проиграют все, убеждена Стюарт.

Лишь бы назло Кремлю

Озвучит ли оппозиция установки своих кураторов перед избирателями?
Исходя из репортажей журналистов, допущенных на конференцию Ходорковского, мероприятие имело важное для российской оппозиции значение. Обсудив будущую стратегию и тактику выборов 2021 года, участники постановили: делать хоть что-нибудь, лишь бы назло Кремлю, они теперь будут согласованно.

Структура МБХ «Открытая Россия» уже начала подбирать кандидатов для Госдумы. Хотя среди союзников публично заявлена пока только незарегистрированная «Партия перемен» Дмитрия Гудкова.
Оппозиция рассчитывает, что если удастся охватить не менее 3 млн человек, то прорыв в парламент так или иначе будет гарантирован»,
— отчитывается «Новая газета».
Крым — наш
Гудков предложил проводить единую кампанию под общим лозунгом кардинальных перемен. Остается открытым вопрос, появятся ли на предвыборных листовках оппозиции позаимствованные у западных наставников идеалы, к которым нужно стремиться: «Россия в узде», «Россия, удобная для Запада», «Россия без Крыма» и тому подобные. Или озвучивать эти установки перед потенциальным электоратом страшновато, даже если ты — «самый честный и открытый» на свете политик?

Пока оппозиция в раздумьях: попасть под горячую руку избирателя готов не каждый, даже за гранты. Зато каждый из них понимает очевидную истину: «Россия для граждан» в интерпретации Ходорковского способна вызвать у граждан России лишь брезгливое отторжение.
Полина Кочеткова

Иллюстрации: facebook.com, wikipedia.org, youtube.com и khodorkovsky.com.
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