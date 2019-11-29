Бывшего мэра Тбилиси задержали во время протестов грузинской оппозиции

Тбилиси, 29 ноября. Грузинские правоохранители задержали в административном порядке бывшего мэра Тбилиси Георгия Угулаву, который принял участие в протестной акции местной оппозиции. Кадры ареста транслировал грузинский телеканал Imedi.

Полицейские задержали Угулаву возле здание Национальной библиотеки, находящегося недалеко от парламента. Протестующие собрались возле парламента утром 29 ноября, требуя провести в Грузии внеочередные парламентские выборы по пропорциональной системе. Вскоре митинг переместился к библиотеке, поскольку именно здесь проходит мероприятие с участием вице-премьера Грузии и министра юстиции Теи Цулукиани. Участники протестов устроили потасовку, во время которой и задержали Угулаву.

Помимо бывшего мэра Тбилиси, грузинские правоохранители задержали нескольких оппозиционеров, в том числе депутата Георгия Канделаки от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» и Лашу Чхартишвили от «Лейбористской партии Грузии».

МВД Грузии пока не сделало официального заявления по проводу задержания протестующих. Сейчас арестованных участников митинга везут в отделение полиции.

Напомним, ранее грузинский парламент провалил принятие поправок в конституцию по внесению изменений в избирательную систему и, в частности, переход на пропорциональные выборы в 2020 году. После этого в Тбилиси начались митинги оппозиции, требующей либо провести внеочередные пропорциональные выборы в парламент, либо принять новые избирательные модели.