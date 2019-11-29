Фестиваль военно-морских оркестров предложили проводить в Петербурге в день ВМФ

Санкт-Петербург, 29 ноября. Специалисты выступили с предложением проводить в День Военно-морского флота (ВМФ) России международный фестиваль военно-морских оркестров в Петербурге. Ряд общественных деятелей поддержали эту инициативу.

Глава муниципального образования города Кронштадта Наталия Чашина отметила, что выступления оркестров смогут привлечь больше туристов в Северную столицу на празднование Дня ВМФ. Она обратила внимание, что в России уже есть опыт проведения таких мероприятий на Красной площади в Москве.

«Мы хотим, чтобы военно-морские оркестры участвовали в фестивале в Петербурге. Такие вещи являются украшением праздника. Если это будет Петербург, где очень много туристов, фестиваль сможет показать красоту военно-морского флота», — сказала Чашина в комментарии «Невским новостям».

Заместитель директора музея на Поклонной горе Валерий Кононов также поддержал инициативу. Он напомнил, что Петербург является «колыбелью» военно-морских оркестров: композитор Николай Римский-Корсаков организовал первый сводный военно-морской оркестр в Кронштадте. Исполнительный директор Союза городов воинской славы Игорь Сунгуров, в свою очередь, отметил, что идея проводить фестиваль именно в Санкт-Петербурге исторически оправдана.