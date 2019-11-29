Политолог заявил об ошибочности концепции Бжезинского про дестабилизацию в Средней Азии

Москва, 29 ноября. Концепция Збигнева Бжезинского о дестабилизации Средней Азии провалилась. Об этом заявил казахский политолог Марат Шибутов на прошедшем в столице круглом столе «Центральная Азия: опасность или возможность?».

Как отметил эксперт, угрозы 90-х годов, раздутые Бжезинским, до сих пор мешают развитию региона. В результате ошибочных взглядов американского дипломата из виду упускаются все достижения среднеазиатских стран.

«Алармистская концепция Бжезинского, возможно, родилась под влиянием таджикской гражданской войны 90-х годов. В результате она оказалась провальной, абсолютно нежизнеспособной, но все равно остается очень живучей. Мы до сих пор изучаем риски Центральной Азии, а не механизмы стабилизации ситуации», — цитирует Шибутова газета «Взгляд».

По мнению политолога, в регионе достаточно реальных проблем, которым уделяется меньше внимания, чем мифическим угрозам.

«Пора говорить о том, что у нас слишком стабильный регион, в котором фактически ничего не меняется. У нас все так немножко даже застойно. С этой точки зрения надо оценить ситуацию. Регион демонстрирует, если сравнивать с уровнем аналогичных стран, потрясающую стабильность», — подчеркнул Шибутов.

Збигнев Бжезинский – известный американский политолог и государственный деятель. В своих работах Бжезинский называл Центральную Азию «евразийскими Балканами», заявлял о нестабильности и предсказывал новые войны в регионе.