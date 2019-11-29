СК попросил арестовать ударившего росгвардейца на незаконной акции в Москве

Москва, 29 ноября. Следствие попросило арестовать участника незаконного митинга в Москве 27 июля Сергея Суровцева, обвиняемого в нанесении росгвардейцу удара металлическим ограждением, сообщила пресс-секретарь Басманного суда Ирина Морозова.

Накануне Следственный комитет России сообщил о задержании 30-летнего Суровцева, который участвовал в незаконной акции, ударил сотрудника Росгвардии и пытался заблокировать передвижение правоохранителей, охранявших общественный порядок. После чего он скрылся среди толпы других участников.

«В Басманный районный суд города Москвы поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Суровцева Сергея Юрьевича», — приводит РИА Новости слова представителя столичного суда.

Следствие просит арестовать участника сборища до 27 января следующего года.

Напомним, так называемая «оппозиция» устроила незаконные акции в российской столице в июле-сентябре из-за недопуска к выборам в Мосгордуму так называемых «независимых кандидатов», пойманных на фальсификации подписей и других грубейших нарушениях.

Федеральное агентство новостей выпустило расследование, посвященное вмешательству западных стран в дела России. Выяснилось, что Запад, в частности, США, пытались через российских «оппозиционеров» повлиять на ситуацию в российском государстве. Так, например, американское посольство в Москве разместило подробную информацию о незаконных митингах в столице, к участию в которых призывали соратники скандального блогера Алексея Навального. Кроме того, выяснилось, что сотрудник американского посольства Стивен Секстон проводил в ФБК тренинги, на котором рассказывал о действиях на незаконных акциях.