Названы факторы развития ожирения у детей

Москва, 29 ноября. Развитие ожирения у детей стало одной из серьезных проблем современного общества. Издание Planet Today перечислило ряд факторов, которые могут спровоцировать развитие этого заболевания.

Одним из них является малоподвижный образ жизни. Диетологи рекомендуют правильно организовать время учебы и отдыха детей для предупреждения ожирения.

Вторым фактором, который провоцирует развитие заболевания, специалисты называют нарушение сна. Именно во время ночного сна происходит выработка гормонов, которые отвечают за рост мышечной массы. Для детей дошкольного возраста рекомендуемая продолжительность сна составляет 10–12 часов. Ученики 1–7 классов должны спать не менее 9,5–10 часов в сутки. Подросткам для полноценного отдыха нужно восемь часов. Кроме того, по информации ученых из Университета Симона Боливара, риск развития ожирения почти на 43% выше у детей, которые проводят с гаджетами более пяти часов в сутки.

Чтобы помочь ребенку избавиться от лишнего веса, диетологи рекомендуют плавно менять рацион, так как его резкая смена может нарушить работу организма. Родителям также стоит стать примером отношения к здоровью для детей: заниматься спортом, есть полезную пищу и отказаться от употребления вредных продуктов.

Ранее врач-диетолог и терапевт Никита Харлов заявил, что рафинированные продукты заставляют пищеварительную систему передавать в мозг искаженные сигналы о насыщении, сохраняя чувство голода. Из-за этого, по мнению медика, человек переедает и толстеет.