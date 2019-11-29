Пекин, 29 ноября. Китай и Россия оказывают все более существенное положительное влияние на международную ситуацию в сфере безопасности, заявил официальный представитель министерства иностранных дел КНР Гэн Шуан. Об этом он рассказал на регулярном брифинге, комментируя ожидаемый визит в Пекин секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Как уточнил представитель китайского внешнеполитического ведомства, КНР и РФ — ведущие мировые державы. Он напомнил, что государства являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. Китай рассказал о роли Пекина и Москвы в обеспечении стабильности в мире.

«Они играют все более важную роль в обеспечении международной стабильности», — подчеркнул он.

Представитель министерства выразил надежду, что в ближайшие годы позиции Пекина и Москвы по актуальным вопросам мировой политики станут еще более схожими. По мнению Гэн Шуан, это положительно скажется на укреплении мира и стабильности.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Китай никогда не дружат против кого-либо.

«Хочу подчеркнуть, мы никогда этого не делали и не делаем — мы не дружим и не работаем вместе против кого бы то ни было. Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», — заявил глава государства на пленарном заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

Ранее в своем выступлении президент РФ отметил, что сдержать Китай «по определению невозможно». Глава государства отметил, что все страны мира должны объединить усилия в поиске общей для всех системы безопасности. Президент высоко оценил уровень развития экономического сотрудничества между Россией и Китаем, отметив, что недавно Москва и Пекин договорились об активизации взаимодействия в рамках китайского проекта «Один пояс — один путь».