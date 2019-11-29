Российские инспекторы могут проверить курортные аэропорты Египта до конца года



Уфа, 29 ноября. Российские специалисты могут проверить аэропорты Египта до конца года, заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов.

Он подчеркнул, что важно как можно скорее возобновить рейсы в курортные города Хургада и Шарм-эль-Шейх.

«Работа продолжается, она очень активная и заинтересованная — и наших египетских партнеров, и наших представителей. Я думаю, что будут приняты правильные решения», — рассказал дипломат.

По данным источника РИА Новости, в Египте сейчас изучают предложения Москвы по усилению безопасности аэропортов этих городов и готовят на них ответ.

Напомним, 23 ноября министр транспорта РФ Евгений Дитрих сообщил журналистам, что чартеры между Россией и курортами Египта в этом году, скорее всего, возобновлены не будут, потому РФ все еще ждет подтверждения устранений замечаний по безопасности в аэропортах Хургады и Шарм-эль-Шейха.

Авиасообщение России с Египтом было приостановлено после крушения российского лайнера над Синайским полуостровом осенью 2015 года. 31 октября Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», летевший из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение над Синаем в Египте. 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли. ФСБ квалифицировало случившееся как теракт.

В апреле минувшего года было восстановлено регулярное авиасообщение между Москвой и Каиром, но чартерные полеты на курорты Красного моря пока что так и не восстановили.