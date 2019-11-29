Навальный хотел вернуть контроль над КПРФ в Мосгордуме, но коммунисты его не пустили даже на порог

Сегодня, 29 ноября, в стенах Московской городской думы должен был пройти круглый стол, организованный депутатом от КПРФ Еленой Шуваловой. В его рамках предполагалось обсудить уголовные дела, возбужденные в отношении организаторов летних массовых беспорядков в столице и участников, применявших силу против сотрудников полиции. Однако глава фракции коммунистов в МГД Николай Зубрилин аннулировал инициативу Шуваловой.

Неожиданным гостем круглого стола должен был стать Алексей Навальный, который подбивал москвичей к беспорядкам и их радикализации и как минимум косвенно виноват в возбуждении уголовных дел. На круглом столе он намеревался напомнить депутатам-коммунистам, что именно его они должны благодарить за свои мандаты. Как показывают последние события, блогер действительно потерял контроль над своими «умными кандидатами».

Фальшивое заседание для Навального

Сразу бросается в глаза, что блогер пытался обманом придать несостоявшемуся мероприятию значимости — круглый стол он назвал заседанием. Таким образом Навальный создает иллюзию своего участия в делах столичного парламента, хотя на деле блогер являлся гостем отмененного круглого стола, неудачно организованного одним из его карманных депутатов Еленой Шуваловой.

Именно для таких целей минувшим летом Навальный проталкивал с помощью своего «умного голосования» (УГ) коммунистов в Мосгордуму. Уже тогда всю несистемную оппозицию удивили списки УГ, сплошь состоявшие из представителей КПРФ, хотя между коммунистами и либералами идет постоянная и непримиримая борьба.

Рашкин продал коммунистов

Выбор Навального объясняется тем, что его задачей было угадать как можно большее число вероятных победителей выборов с целью приписать их успехи своему «умному голосованию». Как показывают выборы последних лет, именно партия КПРФ является в России второй по популярности. Так что блогер просто внес в свои списки всех коммунистов, не особо разбираясь, кто они и что собой представляют.

Так, в списках УГ оказалась депутат МГД Екатерина Енгалычева, намеренно скрывшая от избирателей свои квартиры, купленные на деньги, происхождение которых она не может объяснить. Также туда попала упомянутая ранее сталинистка Елена Шувалова, которая догадалась сравнить фигурантов «московского дела» с Михаилом Фрунзе. Или «лучший адвокат Москвы» Евгений Ступин, беззастенчиво нарушающий российское законодательство.

Конечно, список был разбавлен и вполне обычными членами КПРФ, но, как сегодня видно, именно на таких неоднозначных кандидатов, как Енгалычева, Шувалова и другие, Навальный делал ставку в разгар избирательной кампании в МГД. Выбор блогера на них пал как раз из-за их «скелетов в шкафу».

Навальный известен публике благодаря своим заказным псевдорасследованиям, нацеленным на уничтожение репутации жертв. Так что организовать травлю нечистых на руку представителей КПРФ он также может в любой момент. Проще говоря, блогер поддержал тех кандидатов, на которых у него был компромат, и сейчас он банально шантажирует тех, кому удалось избраться депутатами.

Особенно интересно, что происходил процесс такой «вербовки» при всестороннем содействии второго лица в КПРФ Валерия Рашкина. Еще пару лет назад этот коммунист грозился, что руки не подаст либералу, а летом 2019 года едва ли не под руку ходил с Навальным. Вполне вероятно, что именно он указал своему «заклятому другу» на наиболее уязвимых кандидатов от своей партии. Тут следует отметить, что самому Рашкину как главе горкома Москвы было выгодно сотрудничество с Навальным, пока блогер проталкивал его подчиненных в столичный парламент.

Однако по окончании выборов дружба между Навальным и Рашкиным развалилась столь же стремительно, как и образовалась. Сегодня лидер московских коммунистов уже не столь категоричен в оппозиционной риторике. Более того, во вторник Рашкин обязал всех членов фракции в Мосгордуме положительно проголосовать в третьем чтении за бюджет столицы, хотя вся оппозиция изначально выступала против.

Вновь поражение

В итоге фракция КПРФ разделилась на две части — одни следуют линии партии, диктуемой Рашкиным, а вторые выполняют указания Навального, опасаясь мести с его стороны. Сегодня это особенно четко видно, когда одни члены КПРФ организуют круглый стол, а другие его отменяют. В сложившейся ситуации несостоявшийся визит блогера в Мосгордуму можно расценивать лишь как продолжение его конфликта с Рашкиным.

Навальный намеревался заявиться в здание МГД, чтобы пометить территорию и продемонстрировать свое влияние на КПРФ, дабы у них не возникало ложных надежд, что с окончанием выборов окончилась и их работа на продажного либерала. Но, как оказалось, и тут Навальный потерпел сокрушительное поражение.