Особняк генконсульства Польши в Петербурге признали потенциально опасным объектом

По зданию генерального консульства Республики Польша, расположенного в Петербурге на 5-й Советской улице, пошли трещины: с фасада облупилась штукатурка, на торце исторического особняка проступила кирпичная кладка. Дефекты представляют потенциальную опасность — как для случайных прохожих, так и для посетителей и сотрудников консульства. Специалисты считают, что проведение ремонтных работ в разрушающемся особняке, занимаемом польской дипломатической миссией, во избежание опасных последствий просто необходимо. Однако по сей день российским госорганизациям не удалось достигнуть конструктивного взаимодействия по этому вопросу с польской стороной, как, впрочем, и по ряду других не менее важных проблем. Петербуржскому предприятию, обслуживающему дипломатические учреждения, попросту отказывают в доступе. Кроме того, установлены многочисленные факты нарушений по текущему обслуживанию, в частности, это коснулось мытья и окраски фасада консульства.

Редакция Федерального агентства новостей провела свое собственное журналистское расследование и выяснила, что возможные причины обнаруженных дефектов кроются в проведении несогласованных строительных работ. Наши журналисты узнали, что принадлежащий городу дом на 5-й Советской улице генконсульство, по сути, занимает незаконно и уже длительное время уклоняется от официального оформления отношений, не платя при этом ни копейки за многомиллионную аренду особняка.

Трехэтажный особняк, ныне занимаемый польскими дипломатами, был возведен в Петербурге в 60-х годах XIX века. По тем временам здание можно было смело отнести к категории элитной недвижимости. Архитекторы особенно отмечали красоту роскошного бельэтажа, мраморные подоконники, пилястры на фасаде дома, лепнину в парадной и хорошо отштукатуренные кирпичные стены. Позднее в особняке стала располагаться гимназия, а во времена Советского Союза, в 1985 году, в респектабельное здание переехали польские дипломаты. Между Польшей и советским правительством имелось соглашение о безвозмездном использовании в обеих странах недвижимости для дипломатических представительств. Однако соглашение утратило свою юридическую силу в середине 90-х годов. Тем не менее польские дипломаты сохранили свое представительство.

В 2015 году широкой общественности стало известно, что на протяжении 25 лет консульство не оплачивало аренду. Фактически это сотни миллионов рублей. Тогда государственное предприятие «Инпредсервис», на чьи плечи возложены обязательства по обслуживанию иностранных представительств, обратилось в Арбитражный суд Петербурга с требованием освободить особняк на 5-й Советской улице и взыскать с польской стороны порядка 70 миллионов рублей. Отметим, что данная сумма выросла не из всего периода просрочки, а только лишь с 2012 по 2015 год. Иск был удовлетворен в полном объеме, однако иностранные дипломаты, вопреки решению российского суда, особняк не покинули и долг не вернули. По сей день генеральное консульство Республики Польша работает и функционирует в штатном режиме. Кроме того, недавно на пост генконсула был назначен новый сотрудник Гжегож Щлюбовски. Ранее Щлюбовски работал журналистом на польском радио и телевидении. В СМИ он прославился нелицеприятными высказываниями в адрес России, где сейчас работает. В частности, в одном из своих эфиров Щлюбовски утверждал, что наша страна — это «колосс на глиняных ногах», который может испариться с лица земли уже «через 10–20 лет».

Как выяснил ФАН, на игнорировании поляков исполнять решение петербургского Арбитражного суда с уже печально известным особняком на 5-й Советской улице проблемы не закончились, а в 2019 году и вовсе приобрели новый характер, потенциально угрожающий жизни граждан и историческому облику самого здания. В конце лета этого года специалисты ГАТИ (Государственная административно-техническая инспекция) при мониторинге территории Центрального района города, где располагается здание генконсульства Республики Польша, выявили факты ненадлежащего содержания фасада и ограждения территории. Сотрудниками отдела контроля содержания фасадов нежилых помещений ГАТИ по выявленным фактам было составлено два протокола об административном правонарушении, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 20 закона Санкт-Петербурга №273-70. Отметим, что поскольку обязанности по обслуживанию иностранных представительств возложены на СПб ГУП «Инпредсервис», то административные протоколы первоначально были составлены именно в отношении данного предприятия. В дальнейшем административные производства были прекращены.

«Дефекты были обнаружены в ходе проверки ГАТИ. В связи с выявленными нарушениями представителя нашей организации вызвали для составления протокола. Причину возникновения этих нарушений нам в полной мере установить не удалось, так как для этого требуется обследование фасада не только снаружи, но и изнутри. Польская сторона уклоняется от обеспечения полноценного доступа в здание, пользуясь иммунитетом, предоставленным ей в рамках Венской конвенции о консульских сношениях. Соответственно, мы не можем установить истинную причину и предпринять меры для устранения выявленных нарушений, так как для устранения нужно изготовить проект, а чтобы изготовить проект, нужно понять причину. В определенной степени мы, конечно, несем эксплуатационную ответственность. Но при взаимодействии с ГАТИ, которое осуществлялось в общем порядке, при рассмотрении протоколов «Инпредсервисом» были подготовлены письменные объяснения, которые приложены к материалам дела, где мы информировали ГАТИ о сложившейся ситуации. Мы обратили внимание на особый статус консульства, факт ограничения наших возможностей по части обеспечения доступа и проведения ремонтных работ на его территории. Ссылались на некоторые ответы, полученные от польской стороны, свидетельствующие об их уклонении в части решения данного вопроса, после чего ГАТИ вынесла соответствующее решение о прекращении административного производства в отношении нашего предприятия», — рассказал ФАН глава юридического отдела «Инпредсервиса» Алексей Черных.

В распоряжении редакции ФАН имеются копии постановлений о возбуждении административных производств. Согласно данным в документах, инспекция выявила следующие нарушения:

— неосуществление обязанностей по текущему ремонту фасадов зданий и сооружений или размещенных на них элементов благоустройства, а именно: на венчающем карнизе здания отслоение окрасочного слоя, большое количество трещин между первым и вторым, вторым и третьим этажами, поврежден межэтажный карниз здания (сколы, трещины, поврежден штукатурный слой); повреждены элементы фасада; с торца здания локальное повреждение штукатурного слоя, оголена кирпичная кладка, отслоение окрасочного слоя, повреждены (замяты) элементы водосточных труб; водоотливы не окрашены, отслоение окрасочного слоя;

— неосуществление обязанностей по очистке, промывке зданий и сооружений, а также по смывке, окраске в цвет, соответствующий утвержденному колерному бланку фасада, несанкционированных надписей и рисунков по мере их появления на фасадах зданий и сооружений или размещенных на них элементов благоустройства, а именно: не выполнены работы по промывке и очистке фасадов здания и оконных заполнений от пыли, грязевых подтеков.

«Последствия могут быть самыми неприятными ввиду того, что разрушения фасада со временем могут привести к обрушению его элементов. И кому они могут упасть, извините, на голову — неизвестно. Пострадать могут и случайный прохожий, и посетитель консульства, и сами сотрудники. Мы обращали внимание представителей консульства на эту проблему и пытались убедить, чтобы все-таки выстроить какой-то конструктивный диалог для решения этого вопроса. Но ответ польской стороны практически всегда один и тот же: что вопросы эксплуатации, равно как и вопросы пользования зданием, должны решаться на уровне министерств иностранных дел», — продолжил Алексей Черных.

В ГАТИ журналистам ФАН подтвердили опасения главы юридического отдела «Инпредсервиса» и дословно прокомментировали, что угрозу падения отдельных элементов фасадов не исключают.

Отметим и еще один занимательный факт. В ходе проведения журналистского расследования ФАН выяснил, что на территории генерального консульства Республики Польша в Петербурге возведено официально не зарегистрированное в российских госучреждениях сооружение. Небольшое одноэтажное строение, напоминающее пункт КПП, не отмечено ни на одной из публичных карт города и по сути является самостроем.

Несмотря на то, что в настоящий момент достоверно установить причины появления трещин и оголения кирпичной кладки на особняке, занимаемом польскими дипломатами, не представляется возможным, опрошенные ФАН эксперты предположили с большой долей вероятности, что некоторые деформации могли образоваться вследствие несогласованной перепланировки внутри самого здания и частичного сноса несущих конструкций в особняке на 5-й Советской улице. А учитывая тот факт, что польские дипломаты могут позволить себе без уведомления и оглядки на российские госструктуры возводить самострои, уклоняться от допуска специалистов, желающих привести особняк в порядок и устранить потенциальную угрозу для окружающих, предположения специалистов похожи на правду.