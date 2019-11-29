«Газпром» готов к поставкам газа по «Силе Сибири» в Китай

Москва, 29 ноября. Заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов заявил, что газопровод «Сила Сибири» готов для поставок газа в Китай.

На конференции «Управление недвижимостью корпораций» в Санкт-Петербурге он рассказал, что «Сила Сибири» — крупнейший инвестиционный проект «Газпрома». По словам Маркелова, «это самый крупнейший инвестиционный проект в мире».

«Это 4,5 тыс. км магистральных газопроводов, девять компрессорных станций. <…> Мы полностью готовы и ждем поставки газа в Китай», — подчеркнул Виталий Маркелов.

Он напомнил, что на следующий неделе состоится ввод в эксплуатацию и запуск «Силы Сибири».

Отметим, церемония открытия «Силы Сибири» запланирована на 2 декабря текущего года. Изначально газопровод намеревались запустить 20 декабря, но работы удалось завершить раньше срока.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач уверен, что газопровод «Сила Сибири» позволит России расширить поставки природного газа на самый динамично развивающийся в мире китайский рынок.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин может принять участие в запуске газопровода «Сила Сибири» в режиме телемоста.