Москва, 29 ноября. Военная активность НАТО в Арктике, в которую альянс затягивает внерегиональные государства, усиливает военно-политическую напряженность, считает посол по особым поручениям МИД России по вопросам международного сотрудничества в Арктике Николай Корчунов.

По его словам, интернационализация военной активности в Арктике со стороны НАТО становится более активной. Как уточнил политик, она вызывает военно-политическую напряженность.

Как пишет РИА Новости, к политике в Арктике присоединяются страны, которые находятся от нее далеко. МИД РФ рассказал, как НАТО усиливает напряженность в Арктике.

«Далекие от Арктики страны стали включать Арктику в зону своей военной деятельности», — сказал он.

К примеру, у министерства обороны Великобритании есть военная арктическая стратегия. Также Корчунов указал на доклад министерства вооруженных сил Франции 2019 года, в котором обосновывается целесообразность французского военного присутствия в Арктике.

Ранее сообщалось, что береговая охрана США отказалась проводить учения в Арктике, опасаясь за сохранность своих ледоколов. Об этом заявил командующий Береговой охраны адмирал Пол Цукунфт.

Он отметил, что в распоряжении у США есть только две ледокола, из которых лишь один (Polar Star) подходит для учений. Однако и он вполне может застрять во льдах Арктики в случае поломки, поскольку кораблю больше 40 лет. И тогда американцам придется обращаться за помощью к России, сообщает «Газета.ру». Цукунфт подчеркнул, что в текущей политической ситуации такой сценарий будет крайне нежелательным для США.

По словам капитана первого ранга Василия Дандыкина, опасения американских специалистов не напрасны. США в свое время недостаточно уделяли внимания развитию ледоколов, в результате чего сильно уступили России в этом направлении. В качестве примера эксперт привел введенный в прошлом году в эксплуатацию российский ледокол нового поколения «Илья Муромец», который по всем параметрам превосходит американские аналоги.