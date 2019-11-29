Москва, 29 ноября. Актриса Анастасия Заворотнюк, которая, как утверждает пресса, борется с раком мозга, пошла на поправку, сообщили СМИ.

К звезде сериала «Моя прекрасная няня» вернулся аппетит, и ее рацион находится под строгим наблюдением врачей. Как пишет SM-News, 48-летняя знаменитость получает все необходимые питательные элементы, а вместе с тем избавляется от лишнего веса, который появился у нее из-за болезни.

Сейчас лечение заслуженной артистки России приостановлено, чтобы медики смогли проследить динамику изменений и решить вопрос о дальнейшем восстановлении ее здоровья. Специалисты, у которых консультировались друзья семьи «няни Вики», не сомневаются, что организм звезды сильный и она справится со страшной болезнью.

Еще летом стали распространяться слухи об онкологическом заболевании Заворотнюк, напомнила «Газета.ру». Ближе к концу лета — началу осени в прессу просочилась информация, что у знаменитости диагностировали рак мозга на последней стадии. К тому же знакомые и коллеги звезды стали подтверждать, что артистка тяжело больна, указал «Царьград». Однако каких-либо внятных комментариев о состоянии знаменитой няня от семьи так и не последовало.

Друг супруга Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышева ранее сообщил, что актрисе стало лучше и ее перевели в реабилитационный центр. По его словам, звезда уже ходит, нормально слышит и разговаривает.