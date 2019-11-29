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ФСБ задержала в Севастополе украинскую шпионку

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ФСБ задержала в Севастополе украинскую шпионку

Севастополь, 29 ноября. Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Севастополе россиянку по подозрению в госизмене. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ России, женщина работала на украинские спецслужбы и собирала для них секретные данные военного характера. По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье 275 УК России («Государственная измена»). По решению Ленинского районного суда Севастополя задержанную заключили под стражу на два месяца.

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