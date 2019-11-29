Мобильные операторы готовятся к введению идентификации смартфонов по IMEI

Москва, 29 ноября. Операторы связи «Билайн», «Мегафон» и «Теле2» начали подготовку к введению идентификации в сети смартфонов и планшетов по номерам устройств IMEI. Вместе с компаниями необходимую работу ведет Россвязь. Нововведения позволят сократить незаконный импорт телефонов и использование украденных гаджетов.

Законопроект о введении контроля гаджетов по IMEI был разработан в декабре 2018 года сенаторами Совета Федерации. Он предполагает, что в сети могут быть зарегистрированы только разрешенные устройства. Согласно документу, необходимо создать центральную базу, в которой будут хранится IMEI устройств, используемых на территории России. В случае, если телефону либо планшету не присвоен идентификационный номер, доступ к сети будет заблокирован. В том числе эти меры будут касаться похищенных устройств.

Пилотный проект по идентификации устройств в сети на основе IMEI стартует на площадке Центрального научно-исследовательского института связи, подведомственного Россвязи. Институт, как отмечают в ведомстве, управляет базой данных IMEI.

«Испытания предполагается проводить дифференцировано для каждого из операторов связи», — сообщила пресс-служба Россвязи ТАСС.

Представители «Билайна», «Мегафона» и «Теле2» также подтвердили свое взаимодействие с ЦНИИС в рамках подготовки по реализации законопроекта.

Как отметили в Россвязи, пилотный проект необходимо завершить до вступления закона в силу. Пока законопроект не внесен в Госдуму, на данный момент дорабатывается его финансово-экономическое обоснование.