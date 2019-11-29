В Совфеде придумали способ быстрее ремонтировать аэропорты в регионах

Москва, 29 ноября. Регионы должны иметь возможность быстро перераспределять средства, выделенные из федерального бюджета на модернизацию аэропортов и других объектов инфраструктуры. Это позволит соблюдать сроки строительства, говорится в письме, направленном главой комитета Совета Федерации РФ по экономической политике Андреем Кутеповым главе Минфина Антону Силуанову.

С 1 января 2019 года Минфин ввел правила, согласно которым региональные правительства не могут превышать сумму бюджетного обязательства по каждому объекту. По мнению Кутепова, из-за этого могут сорваться сроки реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года, согласно которому к указанному сроку необходимо реконструировать 68 объектов в 66 региональных аэропортах.

«Это не позволяет перекинуть деньги с проекта, исполнение по которому задерживается, на объект, который идет быстрее графика. Если бы было разрешено перераспределять деньги, часть объектов была бы сдана уже в этом году, а так есть угроза, что сроки будут сорваны», — написал глава комитета Совфеда.

При этом документы Федерального казначейства, находящегося в подчинении у Минфина, допускают перераспределение средств. Чтобы устранить расхождения, Кутепов предложил главе министерства финансов не применять норму или решить проблему иным способом, пишет «Парламентская газета». По словам сенатора, на проблему обратили внимание на круглом столе при комитете Совфеда по экономической политике.