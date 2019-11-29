Москва, 29 ноября. Кот по имени Локи, который был взят из приюта для животных 32-летней Кейтилин Кох, получил большую популярность в социальных сетях. Причиной этому стало очень гневное выражение мордочки и острые длинные зубы-клыки.

При этом хозяйка питомца утверждает, что кот очень нежный и ласковый настолько, что ее это «даже раздражает». Как пишет издание Daily Mail, кот является помесью сиамской породы с другой неизвестной породой кошек. Клыкастый «кот-вампир» покорил Сеть. Локи уже имеет 450 тысяч подписчиков в Instagram.

Коту 15 лет. Пользователи социальной сети за пронзительный взгляд и острые клыки прозвали животное «вампиром». Кейтилин Кох уточнила, что забрала кота к себе во время посещения приюта в округе Читтенден восемь лет назад. Ее умилил запуганный вид котенка, так как животное атаковали другие кошки.

Ранее самый эмоциональный домашний питомец по имени Ай Фэй стал звездой социальных сетей. Упитанный пушистый кот из Китая поразил пользователей своей драматичной реакцией на жизненные ситуации. Хозяйка кота Тан Чанг выкладывает в Instagram фотографии, на которых запечатлены разнообразные эмоции пушистого короля драмы. На аккаунт с котом подписаны уже 15,5 тысячи пользователей. С китайского языка имя кота переводится как «толстый», что очень точно его описывает. Тан Чанг нашла котенка на улице и приютила его, питомец же отплатил ей популярностью.