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Российские военные передали продукты и теплые вещи жителям провинции Даръа

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Российские военные передали продукты и теплые вещи жителям провинции Даръа

Дамаск, 29 ноября. Представители российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) привезли гуманитарную помощь пострадавшим жителям города Алькин, расположенного в северной части провинции Даръа. Об этом сообщает специальный кореспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

Гуманитарный конвой был собран российским правительством при непосредственной помощи сотрудников Сирийского Красного Полумесяца и властей провинции Даръа.

Представитель ЦПВС в комментарии ФАН рассказал о глубине российско-сирийских отношений, подчеркнув, что Москва продолжает оказывать помощь сирийскому народу, особенно семьям, пострадавшим от рук незаконных вооруженных группировок.

Со своей стороны представитель фонда Ахмада Кадырова, которая также принимала участие в передаче гуманитарной помощи, отметил, что все содействие российской стороны, которое оказывается пострадавшим от терроризма, отражает искренние отношения между русским и сирийским народами. По его словам, российская сторона всегда будет гордиться стойкостью сирийцев перед лицом терроризма.

Директор по социальным вопросам и труду в Даръа Нибаль Аль-Харири отметил, что всего было привезено 1500 пайков, предназначенных для наиболее нуждающихся семей, а также семей погибших и пострадавших во время войны. Кроме продовольственных корзин в гуманитарный конвой попали школьные сумки, зимняя одежда и многое другое.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Стоит отметить, что филиал Сирийского Красного Полумесяца в Даръа распределил гуманитарную помощь среди наиболее нуждающихся жителей семи городов, находящихся в окрестностях Даръа. Этот гуманитарный конвой был предоставлен Всемирной продовольственной программой.

По словам главы отделения Красного Полумесяца Ахмеда Аль-Масалмеха, накануне на территорию семи городов провинции прибыла колонна из 14 грузовиков с продовольственной помощью, мешками с мукой и рядом пищевых добавок. 

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