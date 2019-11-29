Прокуратура подтвердила 208 случаев нарушения закона и оскорбления госсимволов по заявлению ФЗНЦ

Фонд защиты национальных ценностей получил ответ из прокуратуры Санкт-Петербурга по поводу блокировки материалов, отражающих надругательство и неуважение к флагу, гербу и другим формам государственных национальных символов, о чем рассказал глава фонда Александр Малькевич. Так, из 215 рассмотренных ссылок с признаком нарушения закона прокуратура подтвердила правонарушение в 208 публикациях в социальной сети «ВКонтакте». Сейчас в Генеральной прокуратуре Российской Федерации находится проект требования в Роскомнадзор по принятию мер к удалению указанной информации, а полиция проверяет авторов публикаций.

В марте 2019 года Госдума приняла закон, предусматривающий блокировку и удаление материалов в сети Интернет, оскорбляющих и порочащих честь и достоинство конкретных должностных лиц госвласти, общества или государства. Фонд защиты национальных ценностей — единственная общественная организация, которая проводит регулярный мониторинг таких материалов и отправляет их в правоохранительные органы, тем самым выполняя гражданский долг по становлению нашей страны в качестве великой державы.

С мая по ноябрь 2019 года фондом было направлено 675 заявлений о блокировке 810 ссылок. 14 ноября пришел ответ из прокуратуры города Санкт-Петербурга, в котором сообщается, что в ходе проведенной проверки из 215 рассмотренных ссылок выявлены факты публикаций, порочащих госсимволы по 208 электронным адресам, а также направила эту информацию в органы МВД для проверки признаков совершения административного правонарушения по ч. 3 ст. 21.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», предусматривающего штраф от 30 до 100 тысяч рублей авторам таких публикаций.

Из-за несовершенства законодательной базы Роскомнадзор не может самостоятельно заблокировать или удалить материалы, которые не соответствуют закону, а имеет право это сделать лишь по требованию подписанного генеральным прокурором или заместителем. Генпрокуратура на практике, как правило, действует по заявлению региональной прокуратуры, в итоге процесс блокировки растягивается на несколько месяцев, отметил в своем заявлении Малькевич.

Фонд защиты национальных ценностей выступает за расширение прав Роскомнадзора относительно данного закона, он должен иметь право на самостоятельную досудебную блокировку таких публикаций, а кто не согласен — пусть идут в суд. Тем не менее мы продолжим осуществлять мониторинг информационного поля и передавать в правоохранительные органы все подозрительные публикации, к этому же мы призываем всех настоящих патриотов нашей страны.