Психолог дала совет, что делать, если вы стали жертвой мошенничества с банковской картой

В Интернете появилось описание новой «разводки лохов» при помощи якобы «забытой» в банкомате банковской карты, с которой пропали деньги. Психолог дает советы, как себя вести, если вас пытаются взять на испуг и заставить «возместить» потерю.

Новым способом мошенничества делится сотрудник одного из крупных страховых агентств Сергей Гатилов, приводя информацию, по его словам, почерпнутую в одном из чатов в WhatsApp. Суть мошенничества проста и напоминает аналогичную разводку с якобы «потерянным» кошельком, из которого «пропали» деньги.

На этот раз мошенник якобы «забывает» в банкомате карту, а когда следующий клиент ее вынимает и пытается вернуть, начинается наезд с участием подставных «свидетелей»: дескать с карты пропали деньги, а жертва мошенничества последней держала ее в руках и даже оставила отпечатки. Мошенники грозят вызовом полиции, требуя «вернуть», как правило, не очень большую сумму: от пяти до 15 тысяч рублей.

Как объяснила Федеральному агентству новостей психолог Мария Игнатьева, в данном случае человека берут что называется на испуг, поскольку реально предъявить ему нечего. Поэтому, став жертвой подобной разводки, главное сохранять хладнокровие и действовать в формате «лучшая защита — это нападение».

«Авторы подобных мошенничеств, скажу максимально мягко, — очень плохие люди, — говорит психолог. — Они пользуются даже не слабостью человека, а его добродетелью: желанием помочь ближнему. И попасться на это действительно легко».

А раз мошенники столь беззастенчиво пытаются нажиться на вашей порядочности, церемониться с ними не стоит, говорит психолог.

«Важно понимать: в банкомате есть видеокамера, все операции фиксируются, и в реальности никакая полиция не сможет вам ничего предъявить, — говорит собеседница ФАН. — Так что вызывать полицейских мошенники изначально не собираются. Вас, как говорится, берут на арапа: пытаются взять на испуг, заставив откупиться на месте. Ну, что ж: кто предупрежден, тот вооружен. Увидели «забытую» клиентом перед вами карту — делайте вид, что ничего не заметили. Увлеченно ройтесь в сумке и телефоне, якобы вы ищите свою карту или проверяете какую-то информацию, но при этом блокируя банкомат. Ваша задача — продержаться 45 секунд, пока «крапленую карту» мошенника не засосет в банкомат. Если мошенник будет вас окликать, требуя вернуть карту, делайте вид, что не поняли, не расслышали и так далее. Вообще разыгрывайте дурачка, особенно, если вы человек в возрасте (на таких часто клюют мошенники)».

Реагировать на просьбы достать и вернуть карту, естественно, ни в коем случае нельзя, а вот устроить громкую возню у банкомата, привлекая внимание других людей, очень даже стоит, советует специалист.

«Если же вы по неопытности все-таки взяли «крапленую карту» в руки, и на вас стали жестко наезжать, ни в коем случае не паникуйте: помните — правда и закон полностью на вашей стороне. Громко кричите, привлекая внимание прохожих, сами вызывайте полицию, заявляя, что стали жертвой мошенничества, а также звоните по горячей линии в банк, который ответственен за точку: ни одна кредитная организация не захочет себе такой славы и наверняка подключится к расследованию», — говорит психолог.

Учитывая возросшее количество мошенничеств с помощью банкоматов, специалисты в банковской сфере советует соблюдать определенные меры безопасности и научить этому пожилых родственников. Среди таких мер: по возможности не пользоваться банкоматами, которые стоят в открытую на улице, особенно в безлюдных местах.

«К сожалению, доверчивые люди часто страдают от мошенников, — говорит Мария Игнатьева. — Что делать, наш век достаточно жесткий. Это не значит, что следует полностью утратить веру в чужую доброту и порядочность, но быть начеку стоит. И, конечно, предупредите о новой разводке пожилых родственников, которые пользуются банкоматами для получения пенсии — именно они главная мишень мошенников».

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