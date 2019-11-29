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Экономика

ЦБ РФ поддержал запрет использовать криптовалюту в качестве платежного средства

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ЦБ РФ поддержал запрет использовать криптовалюту в качестве платежного средства
Москва, 29 ноября. Центробанк России поддержал идею запретить расплачиваться биткоинами, если соответствующее решение будет принято на законодательном уровне.

Как считают в регуляторе, криптовалюты несут в себе значительные риски. По данным пресс-службы ЦБ РФ, «единственным законным платежным средством в РФ является рубль».                                                                     

«Мы по-прежнему считаем, что криптовалюты несут в себе значительные риски, в том числе в области отмывания доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при проведении обменных операций из-за резких колебаний обменного курса», — сообщили в Центробанке.                

ЦБ РФ поддержал запрет использовать криптовалюту в качестве платежного средства

Также в регуляторе отметили, что частные криптовалюты нельзя приравнять к фиатным денежным средствам. Кроме того, они не могут быть законным платежным средством.

Напомним, в феврале по решению Верховного суда России биткоин был признан средством отмывания денег, понятие «криптовалюта» внесено в постановление по делам об отмывании денег и имущества.                                          

Ранее директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях заявил, что Банк России ожидает всплеска мошенничества с запуском криптовалют Telegram и Facebook. По его словам, ЦБ России ожидает появления преступных схем с использованием псевдокриптовалют, предлагаемых под видом Gram и Libra.                                                  

На совещании в Сочи в начале октября президент России Владимир Путин отметил, что использование криптовалют несет серьезные риски. Как указал глава российского государства, внедрение цифровых технологий в финансовую и банковскую сферы открывает новые возможности, однако эти шаги создают серьезные угрозы для стран, в которых криптовалюты стали полноценным платежным средством.                         

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Источник: РИА Новости
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