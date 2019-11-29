Сенатор от Крыма назвал срыв Киевом выступления РФ в Женеве методом «уличной дискуссии»

Украина, срывая выступления России на международных площадках, в очередной раз проиграла в глазах мировой общественности. Такое заявление Федеральному агентству новостей сделал член Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя неподобающее поведение украинской делегации на форуме Организации Объединенных Наций (ООН) в Женеве.

Поведение Украины

Украинская делегация предприняла попытку сорвать выступление представителя Российской Федерации, депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

Как уже потом рассказал РИА Новости депутат, в ходе доклада России украинцы, на первый взгляд взрослые люди, кричали, стучали ногами, били кулаками по столу. Некоторые представители украинской делегации были даже готовы затеять драку.

«Невозможно поверить, что подобные варварские выходки возможны в центре Старой Европы — Женеве, которая является городом подписания великих гуманитарных конвенций», — сказал он.

Кроме того, депутат выразил мнение, что украинская делегация сформирована не из дипломатов, а из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на Майдане». По его словам, делегация Украины показала на форуме «дикость и презрение» к ценностям демократии, главная из которых — свобода высказываний.

12-я сессия Форума по вопросам меньшинств, который проходит под эгидой Совета ООН по правам человека, началась в Женеве в четверг. Планируется, что мероприятие пройдет еще два дня.

Метод «уличной дискуссии»

Как отметил сенатор Сергей Цеков, для украинского сообщества — это типичное поведение с 90-х годов. По его мнению, метод «уличной дискуссии» для украинской политики очень характерен.

«Крики, выяснение отношений физическими методами между депутатами стали визитной карточкой Украины как во внутренней, так и во внешней политике. Когда нет аргументов, которые понятны с точки зрения логики, украинцы начинают использовать вот такие методы — крики, шум, гам, драки и так далее», — пояснил Сергей Цеков.

Отвечая на вопрос, как в подобной ситуации действовать представителям российской делегации, сенатор выразил мнение, что к такому поведению украинцев нужно быть всегда готовым. Потому, что по-другому украинская политическая дискуссия не проходит. России необходимо апеллировать к тем, кто готовит подобные мероприятия. Организаторы должны обеспечивать дискуссию и не допускать подобного поведения.

«Украина из самой успешной республики в составе Советского Союза превратилась в одну из самых отсталых стран на территории СНГ. Вместо логики, аргументов и работы, которая основана на каких-то реальных вещах, они все превращают в эмоции, выяснения отношений», — добавил Сергей Цеков.

По мнению сенатора, Украина в очередной раз проиграла. Такое поведение подавляющее большинство стран, включая членов Европейского союза, не одобряет и не поддерживает.

«Это еще один кирпичик в создание негативного образа Украины как государства», — заключил Сергей Цеков.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в родную гавань. Украинские власти по-прежнему считают полуостров своей территорией. Однако президент Российской Федерации Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».