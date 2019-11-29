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В Киеве рассказали о сорвавшихся планах США по Крыму

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В Киеве рассказали о сорвавшихся планах США по Крыму

Москва, 29 ноября. США хотели разместить на территории Крыма «дипломатическое представительство» еще во времена правления Виктора Ющенко, заявил бывший исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Владимир Хандогий в эфире UkrLife.

Он отметил, что тема увеличения присутствия США в Крыму активно обсуждалась после того, как в 2008 году Киеву отказали в плане действий по членству в НАТО. По его словам, тогда он встретился с бывшим госсекретарем США Кондолизой Райс и подписал хартию о стратегическом сотрудничестве, одним из пунктов которой была возможность расширения присутствия Вашингтона на территории Крыма.

«А ты знаешь, что там было интересно, я вспомню – там был, мы над этим пунктом очень долго говорили, о создании в Симферополе, в Крыму, почетного или какого-то дипломатического присутствия США», — сказал Хандогий.  

Бывший глава украинского министерства иностранных дел Владимир Огрызко подтвердил, что тема расширения американского присутствия на полуострове активно обсуждалась с экс-послом США на Украине Уильямом Тейлором. 

Как пишет «Царьград», планы США сорвались в 2008 году. 

Крым вошел в состав России после проведенного там референдума в 2014 году. Подавляющее большинство жителей полуострова и Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Несмотря на законное воссоединение Крыма к РФ, Киев не признает, что полуостров стал российским. Москва неоднократно заявляла, что референдум прошел в полном соответствии с нормами международного права и Уставом ООН.

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Источник: UkrLife
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