«Нафтогаз» подал иск в суд Латвии об исполнении решения стокгольмского арбитража

Москва, 29 ноября. Украинская компания «Нафтогаз» подала иск в суд Видземского предместья Риги о признании и исполнении на территории Латвии решения стокгольмского арбитража по спору с «Газпромом». Об этом говорится в сообщении российской компании.

«5 ноября 2019 года ПАО «Газпром» стало известно, что заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года», ― сказано в отчете «Газпрома».

В российской компании уточнили, что «Газпром» изучает возможности по защите своих интересов.

Напомним, в 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов. «Газпром» впоследствии обжаловал данное решение и инициировал процедуру расторжения контрактов с украинской стороной через суд.

В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину и требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов. «Газпром» обжаловал решения в марте 2018 года и потребовал полной отмены «транзитного» решения.