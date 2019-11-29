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Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине

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Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине

Киев, 29 ноября. Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк. Об этом она рассказала, комментируя дело Фединой и Зверобой. По словам парламентария, на Украине настолько сильна свобода слова, что ее «пора уже приглушить». 

«Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — сказала Василевская-Смаглюк.

В эфире телеканала «Настоящее время» она уточнила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Фединой, но не за привлечение ее к ответственности.

Напомним, генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Софии Фединой, сообщил в Facebook член партии «Слуга народа» Александр Качура. Согласно его записи, дело открыто против Фединой и активистки Маруси Зверобой из-за их призывов к «убийству человека и свержению государственной власти».

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков также сообщил, что поведение депутата от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко рассмотрит комиссия Рады по этике.

 

Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине

Соратница Порошенко обрушилась с критикой на главу украинского государства Владимира Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. Она была возмущена поведением президента страны, заявив, что «так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли». Теперь депутат пойдет под суд за угрозу Зеленскому.

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Источник: Настоящее время
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