Депутат Рады предложила «приглушить» свободу слова на Украине

Киев, 29 ноября. Киеву следует «приглушить» на Украине свободу слова, заявила народный депутат от «Слуги народа» и журналист Ольга Василевская-Смаглюк. Об этом она рассказала, комментируя дело Фединой и Зверобой. По словам парламентария, на Украине настолько сильна свобода слова, что ее «пора уже приглушить».

«Из уважения к институту президентства фильтровать свою речь», — сказала Василевская-Смаглюк.

В эфире телеканала «Настоящее время» она уточнила, что будет голосовать за снятие неприкосновенности с Фединой, но не за привлечение ее к ответственности.

Напомним, генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против депутата Верховной рады от «Европейской солидарности» Софии Фединой, сообщил в Facebook член партии «Слуга народа» Александр Качура. Согласно его записи, дело открыто против Фединой и активистки Маруси Зверобой из-за их призывов к «убийству человека и свержению государственной власти».

Спикер украинского парламента Дмитрий Разумков также сообщил, что поведение депутата от партии бывшего президента Украины Петра Порошенко рассмотрит комиссия Рады по этике.

Соратница Порошенко обрушилась с критикой на главу украинского государства Владимира Зеленского после его спора с добровольцами в Донбассе. Она была возмущена поведением президента страны, заявив, что «так разговаривать с нашими защитниками даже не все сепаратисты себе позволяли». Теперь депутат пойдет под суд за угрозу Зеленскому.