Глава МИД Индии призвал уважать решение Нью-Дели закупить российские С-400

Нью-Дели, 29 ноября. Все страны должны отнестись с уважением к самостоятельному решению властей Индии закупить у России зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, заявил министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар.

Глава МИД Индии отметил, что Нью-Дели не будет зависеть от других стран в том, что касается национальной безопасности и обороны.

«Если мы привержены соглашению по С-400, которое у нас есть, то другие страны должны уважать это решение», — подчеркнул дипломат.

По словам Джайшанкара, подписанием соглашения с РФ о поставках С-400 Индия дала ясно понять другим странам, что будет принимать решения самостоятельно, исходя из национальных интересов. Министр отметил, что сумма контракта составляет 5 млрд долларов.

Индия заявила о намерении приобрести российские С-400 в 2015 году. В прошлом году во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию был подписан контракт на поставку техники на 5,43 млрд долларов.

Также в покупке российских ЗРК заинтересованы Катар и Саудовская Аравия. К примеру, в августе 2017 года министр обороны Катара подчеркнул, что у государства есть интерес к мощным системам ПВО, в том числе и российским «Триумфам». В октябре того же года появилась информация, что Саудовская Аравия договорилась о покупке российских комплексов, и, по данным посла королевства в РФ, Москва и Эр-Рияд в настоящее время уточняют последние детали сделки.