Помощник Гришечкина опроверг информацию об избиении актера

Москва, 29 ноября. Помощник российского актера Вячеслава Гришечкина опроверг информацию о нападении на артиста в его собственном доме.

Напомним, ранее Telegram-канал Mash сообщил, что 24-летний студент, которому 57-летний артист помогает с регистрацией, напал на него. Инцидент произошел в собственном доме актера. Гришечкину понадобилась помощь сотрудников скорой помощи, однако от госпитализации он отказался. Полицию и скорую вызвали соседи, передает Mash.

«Откуда такая информация? Я это слышу в первый раз», — сказал помощник актера Гришечкина в ответ на просьбу Федерального агентства новостей прокомментировать информацию об избиении.

Напомним, Вячеслав Гришечкин — советский и российский актер театра и кино — получил широкую известность благодаря ролям в многочисленных фильмах: «Бригада», «Дружная семейка», «Каменская — 3», «Охота на Берию», «Графиня де Монсоро», «Мой муж — гений», «Уходящая натура». Также он играл в театре, одни и самых ярких ролей он получил в следующих постановках: «Конкурс» А. Галина, «Игроки», «Дураки», «Мольер», «Ромео и Джульетта» У. Шекспира, «Дракон».​​​​​​​

Как рассказала «Газета.ru», ​​​​​​​Вячеслав Гришечкин, сыгравший в сериале «Солдаты» роль замполита по фамилии Староконь, полтора года живет в депрессии.

Ранее сообщалось, что Бари Алибасова-младшего избили во время съемок передачи «Пусть говорят». Виолетта Гришина, бывшая супруга Алибасова-младшего, обвинила его в том, что мужчина не помогает годовалой дочери материально. Недовольные поведением зятя родственники Гришиной заступились за Виолетту. Брат Гришиной не смог справиться с эмоциями и накинулся с кулаками на Алибасова-младшего.