В Роскачестве рассказали, как не стать жертвой мошенников в «черную пятницу»

Москва, 29 ноября. Роскачество рассказало, как не стать жертвой интернет-мошенников в «черную пятницу». Эксперты дали несколько советов, которые помогут обезопасить свои финансы в день масштабных распродаж.

Заместитель главы Роскачества Илья Лоевский отметил, что в «черную пятницу» мошенники в Сети проявляют небывалую активность. Под видом акций и скидок злоумышленники пытаются сбыть поддельные товары и использовать всеобщий ажиотаж для кражи средств с банковских карт.

«Даже когда выгода вскружила голову, необходимо не терять бдительность и проверять, где именно вы приобретаете товар и на каких условиях», — призвал Лоевский, слова которого приводит сайт Роскачества.

В Роскачестве отметили, что в последнее время число преступлений с использованием веб-фишинга и фейковых сайтов интернет-магазинов и банков значительно возросло. По информации специалистов компании Group-IB, специализирующейся на кибербезопасности, посетителями таких сайтов ежемесячно становятся до 200 тысяч человек. За 2018 год, по подсчетам экспертов, с помощью веб-фишинга злоумышленникам удалось похитить 251 миллион рублей.

Специалисты Роскачества дали несколько советов, как не попасть в ловушку интернет-мошенников во время распродаж. Эксперты отметили, что пользователям не стоит переходить по подозрительным ссылкам из почтовых рассылок и социальных сетей. Более безопасный вариант — самостоятельно ввести адрес сайта интернет-магазина в браузере и уже на его странице найти интересующий товар. Также специалисты советуют обращать внимание на доменное имя сайта: зачастую мошенники создают адреса ресурсов так, чтобы они были схожи с адресами известных магазинов. Например: ali-express, wildberies, 0z0n.

«Проверьте дату регистрации домена с помощью Whois-сервисов. Если домен был зарегистрирован недавно (две недели назад и менее), подумайте дважды, прежде чем совершать там покупки», — отметили в Роскачестве.

Также эксперты советуют обращать внимание, использует ли сайт протокол «https» и имеет ли действующий сертификат безопасности. Перед покупкой товара в Сети необходимо внимательно изучить информацию об оплате. В случае, если указаны реквизиты физического лица, номер карты или электронного кошелька, покупать что-либо на таком ресурсе крайне не рекомендуется.

Как передает «Газета.Ru», в России «черная пятница» стартует 29 ноября и продлится до 1 декабря. В этом году в ней примут участие более 300 компаний, в числе которых — крупнейшие ритейлеры.