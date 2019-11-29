Лукашевич посоветовал американскому послу повнимательнее почитать текст «Минска»

Москва, 29 ноября. Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич посоветовал американскому послу при ОБСЕ Джеймсу Гилмору, заявившему, что разрешение гражданской войны на Украине зависит от действий Москвы, внимательнее изучить текст Минских соглашений.

Ранее Гилмор в интервью Deutsche Welle в преддверии саммита в «нормандском формате» заявил, что урегулирование конфликта в Донбассе в первую очередь зависит от действий российской стороны, которая должна вывести якобы свои войска с украинской территории.

Лукашевич, комментируя заявление американского коллеги, отметил, что России уже хорошо знаком подход западных стран, которые «не мытьем, так катаньем» стремятся представить гражданскую войну на Украине как конфликт между Киевом и Москвой.

«Хорошо известны и их рассуждения о мнимой «агрессии» и «оккупации» Россией украинской территории. Такие пассажи являются отражением той виртуальной реальности, в которой давно живут некоторые страны Запада, включая США», — сказал российский посол при ОБСЕ в беседе с РИА Новости.

Лукашевич посоветовал американскому дипломату «повнимательнее вчитаться» в текст Минских соглашений. По его мнению, тщательное изучение документа, скорее всего, позволит американскому послу понять суть происходящего в Донбассе и каков путь к урегулированию внутриукраинского конфликта.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, напомнил Infox.ru. После государственного переворота в стране жители отдельной части Луганской и Донецкой областей, не желая подчиняться новому руководству, объявили о своей независимости, в ответ Киев открыл военную кампанию против республик Донбасса.

Конфликт пытаются урегулировать на различных международных площадках, в том числе в Минске. Ранее Париж объявил, что встреча лидеров «нормандской четверки» пройдет во французской столице 9 декабря.