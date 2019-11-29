Уфа, 29 ноября. Укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано для поддержания глобальной и региональной стабильности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом глава внешнеполитического ведомства рассказал в приветствии участникам пятого пленарного заседания группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», текст которого зачитал заместитель главы МИД Михаил Богданов.

По мнению Лаврова, международные отношения «продолжает лихорадить». Лавров отметил важность укрепления межконфессионального согласия.

«Укрепление межконфессионального согласия особенно востребовано для поддержания глобальной и региональной стабильности», — отметил Лавров.

Министр напомнил, что в России на протяжении веков в мире и гармонии проживают представители различных религий и национальностей.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что международные отношения продолжают стабильно осложняться, упомянув при этом выражение «со дна постучали».

«На этот счет есть много высказываний — относительно дна, которое было достигнуто, и «со дна постучали»... Вы видите, как наши американские коллеги во главе со своими самыми близкими, преданными союзниками взяли курс, по сути дела, на подрыв всей международно-правовой системы, которая сложилась после Второй мировой войны, включая договоренности, созданные за последние десятилетия в сфере стратегической стабильности и контроля над вооружениями», — заявил Лавров на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кроме того, Лавров сообщил, что Совет Безопасности ООН нуждается в реформировании, поскольку в нем не до конца представлены развивающиеся страны.

1 сентября председательство в Совбезе ООН на 30 дней перешло к России. Оно совпадает с открытием 74-й сессии Генассамблеи.

Ранее Лавров рассказал о задачах, которые ставит перед собой Россия во время председательства в СБ. По его словам, одно из ключевых мероприятий запланировано по проблемам содействия африканцам в решении их проблем в сфере кризисов.