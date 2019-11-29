Путин заявил, что форум «Россия — Исламский мир» укрепит доверие между странами

Уфа, 29 ноября. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам форума группы стратегического видения «Россия — Исламский мир», который проходит в Уфе 29 ноября. В письме глава государства отметил, что мероприятие поможет укрепить доверительные отношения между Россией и странами Организации исламского сотрудничества (ОИС).

«Рассчитываю, что вы проведете конструктивную содержательную дискуссию, а ваши идеи и инициативы послужат укреплению доверия и взаимопонимания между нашими странами и народами», — говорится в приветственном послании Путина, которое зачитал председатель группы, глава Татарстана Рустам Минниханов на открытии встречи.

Как подчеркнул Путин, участникам форума «Россия — Исламский мир» предстоит поделиться мнениями по вопросам расширения межконфессионального диалога. Глава государства отметил, что РФ и страны ОИС придерживаются принципа верховенства международного права и демократического миропорядка, а также настроены укреплять мир и безопасность в глобальном масштабе. Особо важным президент РФ считает то, что Россия и члены организации координируют усилия для противодействия глобальным угрозам, решения гуманитарных кризисов и урегулирования региональных конфликтов.

Ранее Владимир Путин направил приветственное послание участникам и гостям российско-киргизской конференции «Православие и ислам — религии мира». В письме глава государства отметил вклад религиозных организаций в укрепление гражданского мира и согласия между разными странами.