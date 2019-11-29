Российское вино могут начать продавать до полуночи

Москва, 29 ноября. Время продажи вина российского производства предложили продлить в РФ до полуночи. С соответствующим предложением выступила Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Эта инициатива, по мнению авторов, поможет поддержать отечественных производителей. Письмо уже направлено в российское правительство, министерство финансов, Госдуму и Совет Федерации. Об этом пишут «Известия».

В тексте документа говорится о возможности внесения поправок в законопроект «О виноградарстве и виноделии в России», который был принят в первом чтении 19 ноября. Федеральные органы исполнительной власти готовят поправки к проекту, проинформировали в пресс-службе кабмина.

По данным Минсельхоза, важно, чтобы работа по популяризации российской продукции велась при помощи информирования потребителей. В частности, одним из способов может стать зонирование винной полки в местах продажи. Это позволит обратить внимание покупателей на продукцию российского производства.

Ранее сообщалось, что в Госдуме готовится к первому чтению федеральный закон «О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации». Предполагается, что он должен поддержать предпринимателей, которые производят винодельческую продукцию из российского винограда. Но представителям рынка проект закона не понравился, они раскритиковали документ. Так, эксперты отрасли призывают законодателей принять документ, который бы не создавал коррупционные составляющие и не усложнял регулирование.

Напомним, российские ученые разработали прибор, который позволяет быстро выявить синтетические красители в соках и винах. Как отметили в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ), «процесс анализа занимает не более одной минуты, включая подготовку образца».