Военный эксперт объяснил слова британского министра о «реальной угрозе» России для НАТО

Москва, 29 ноября. Слова министра обороны Великобритании о «реальной угрозе» России для НАТО воспринимать всерьез нельзя: РФ никому не угрожает и не приближается к границам Североатлантического альянса. Об этом заявил Виктор Литовкин.

Ранее глава Минобороны Соединенного Королевства Бен Уоллес заявил, что Россия «шаг за шагом, миллиметр за миллиметром тестирует решимость» НАТО. По его словам, для Североатлантического альянса есть «реальная угроза» со стороны Москвы, и Евросоюзу, НАТО, а также странам пятерки Five Eyes необходимо «дать России решительный отпор».

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что воспринимать эти заявления всерьез нельзя. Он напомнил, что Россия не приближается к границам НАТО и никому не угрожает. Североатлантический альянс, напротив, приближается к российским границам и размещает там свой военный контингент.

«Разговоры о том, что Россия кому-то угрожает — это попытка поставить все с ног на голову, поменять причину и следствие», — объяснил Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik.

Он напомнил, что НАТО разбомбила Югославию, а также «вторглась в Ирак, Афганистан, Ливию». Эксперт обратил внимание, что некоторые члены альянса незаконно находятся в Сирии и воруют нефть, принадлежащую народу Сирийской Арабской Республики.