Американский экономист рассказал о перспективах России на рынке атомной энергетики

Москва, 29 ноября. Успешное производство плавучей атомной электростанции «Академик Ломоносов» открывает перед Россией большие перспективы на рынке атомной энергетики. Американский экономист Фредерик Уильям Энгдаль убежден, что Россия может стать лидером на этом рынке, пишет портал Global Research.

По словам эксперта, в то время как страны Европейского союза и США практически полностью отказались от атомной энергии, Россия стала одним из ведущих мировых производителей мирных гражданских атомных электростанций. Одной из таких станций стала плавучая атомная теплоэлектростанция проекта 20870 «Академик Ломоносов».

Размещение ядерного реактора на специальной барже или плавучей платформе имеет сразу несколько преимуществ. Например, у реакторов для плавучей платформы небольшие габариты, и их можно полностью производить на одном предприятии в серийном режиме. Благодаря небольшому размеру и возможности перемещения блок можно доставить практическую в любую точку мира. Кроме того, будущие реакторы будут использоваться для питания морских нефтегазовых платформ в отдаленных регионах.

Экономист уверен, что производство плавучих энергоблоков лишь укрепит положение России, которая на сегодняшний день признана самым активным гражданским ядерным подрядчиком в мире. Кроме РФ, разработкой плавучих электроблоков занимается Китай, но его собственный прототип находится лишь на стадии разработки.