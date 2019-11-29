Эксперт назвал главный итог переговоров Украины и России по транзиту газа

Киев, пребывая в иллюзиях, надеется, что угрозами и шантажом получится заставить Москву пойти на уступки по газовому вопросу; но главный итог этих споров уже известен — Украину обойдут стороной. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политолог Андрей Иванов.

Переговоры в Вене

Российская и украинская делегации провели переговоры в Вене. По информации Минэнерго РФ, в ходе встречи Москва и Киев обсудили претензии по газовым вопросам, а также условия транзита со следующего года и прямые покупки голубого топлива для потребителей Украины.

В переговорах приняли участие министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель, глава Минэнерго России Александр Новак, глава «Газпрома» Алексей Миллер, руководство «Нафтогаза Украины» и «Оператора газотранспортной системы Украины».

Напомним, что в конце текущего года истекает срок действия контрактов на транзит и поставку газа. В ходе прошлой встречи, которая прошла 27 октября, «Газпром» представил «Нафтогазу» пакетный вариант решения вопросов. Так, предлагалось обнулить все претензии и судебные разбирательства, но Киев от этой схемы отказался. Украинская сторона не стала ее даже рассматривать.

При этом Украина угрожает, что в случае отсутствия транзитного контракта займется «конфискацией» российского газа, который предназначается странам Европейского союза, в свои хранилища. В Госдуме такие условия Киева сочли воровством.

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

Как отметил Андрей Иванов, все проблемы известны, позиции сторон тоже, последствия отказа подписать контракт тоже. Тем не менее перед каждым 1 января уже на протяжении многих лет происходит одна и та же ситуация.

«Мы наблюдаем за переговорами с Киевом точно так же, как фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!» На Украине меняются власти, прошлые герои оказываются развенчаны, а ситуация повторяется с удивительной регулярностью. Переменные в этом уравнении газовых контрактов меняются незначительно. И это — повод задуматься над причиной этого явления», — пояснил Андрей Иванов.

По мнению эксперта, проблема в том, что Украина не готова строить свою государственность. Настоящее государство у украинского народа было в составе СССР, когда в границах Украинской ССР в 1940 году воссоединился весь народ в единой стране.

«Вся предыдущая история, как и история нового времени — это долгая сказка о потерянном времени. Это сказ о том, как гетманы не могли управлять небольшой территорией, потому что ссорились друг с другом. Это история того, как правители Украины не могли определиться с внешнеполитическим вектором и одновременно мечтали продаться подороже. В основе идеи украинской государственности лежит психология сельского куркуля, который мечтает нажиться за счет других и при этом готов прогнуться сам ради небольшой выгоды. Вот и в бесконечном сериале с газовыми соглашениями мы видим то же самое», — пояснил Андрей Иванов.

По словам эксперта, российская сторона предлагала Киеву покупать газ напрямую, что технологически проще и дешевле. Но украинские политики «встали в позу». И при этом же надеются получить скидки в дальнейшем.