Москва, 29 ноября. Стюардессы со всего мира рассказали о незаменимом предмете гардероба, который они всегда берут в путешествия. Популярнее всего у бортпроводниц оказался черный приталенный комбинезон из хлопка стоимостью 18 фунтов стерлингов (1,5 тысячи рублей) с сайта Amazon.

Стюардессы рассказали о самой важной вещи в их чемоданах. Как пишет издание The Sun, в Facebook эту одежду прозвали комбинезоном для бортпроводниц. Стюардессы посвятили предмету отдельную группу в Facebook под названием «Сестричество комбинезона путешественниц». Группа заполонена снимками девушек в одинаковом наряде. Как уточнила одна из стюардесс Амелии Паркер, комбинезон признан неофициальной формой бортпроводниц.

Ранее стало известно, что хамство, равнодушие и слишком сильные духи стюардесс раздражают российских авиапассажиров больше всего. Об этом свидетельствует исследование сервиса путешествий Туту.ру.

К такому выводу эксперты пришли, изучив более 32 тысяч отзывов за 2018 год. Как выяснилось, чаще всего путешественники жаловались на грубость (21%), недоброжелательность (11%) и рассеянность (7%).

В отдельных случаях, как рассказали пассажиры, стюардессы игнорировали просьбы и не появлялись в течение практически всего полета. Хмурость, высокомерие, усталость, нервозность и невнятная речь экипажа также портят настроение путешественникам.

Тем не менее положительные качества бортпроводниц в отзывах отмечались значительно чаще. Как выяснилось, выше всего пассажиры ценят вежливость, внимательность, приветливость, доброжелательность и профессионализм стюардесс. При этом бортпроводники-мужчины также нравятся клиентам авиакомпаний при условии, если они улыбаются им.

Ранее британские эксперты объяснили, какие места в самолете следует выбирать тем, кто боится высоты. Страдающим аэрофобией пассажирам рекомендовали избегать хвостовой части воздушного судна.