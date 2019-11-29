Актера Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве, сообщили СМИ

Москва, 29 ноября. Неизвестные избили российского актера Вячеслава Гришечкина в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В результате 57-летнему артисту понадобилась помощь сотрудников скорой помощи. По последним данным, Гришечкин обратился к соседям, которые вызвали медиков и сотрудников правоохранительных органов. Актер от госпитализации отказался.

Сам Гришечкин рассказал, что он стал жертвой своего знакомого — его избил 24-летний молодой человек, который в настоящее время учится в вузе. Оказывается, актер помогал студенту с регистрацией в российской столице. После нападения студент скрылся с места инцидента.

Сейчас сотрудники полиции проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося, также ведутся поиски студента, избившего знаменитость. Другие подробности нападения отсутствуют.

Вячеслав Гришечкин — советский и российский акткр театра и кино. Он является заслуженным артистом РФ. Широкую известность актер получил благодаря ролям в фильмах: «Бригада», «Дружная семейка», «Каменская — 3», «Охота на Берию», «Графиня де Монсоро», «Мой муж — гений», «Уходящая натура».

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице сообщил, что неизвестные избили офицера ФСБ в центре Москвы. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и рядом других повреждений. По словам представителя ведомства, пострадавшего доставили в нейрохирургическое отделение.