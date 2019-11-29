Российские банки обнаружили новый троян для кражи денег

Москва, 29 ноября. Хакеры стали использовать новые вирусы для Android, которые могут сами заходить в банковские приложения на смартфоне и выводить деньги. С мошеннической программой столкнулись клиенты двух российских банков, сообщают СМИ.

Новый троян описала компания Group-IB, специализирующаяся на вопросах кибербезопасности. По информации специалистов, вирус маскируется под приложения или файлы. Распространяется программа в виде ссылки на сайтах «для взрослых», сайтах со взломанными приложениями и пиратскими фильмами, а также на торрент-трекерах, по электронной почте и СМС. После того, как пользователь скачает и установит зловредную программу, она начинает действовать самостоятельно.

РБК опросил крупнейшие банки России, и два из них — «Почта Банк» и МКБ — сообщили, что обнаружили новый троян для кражи денег, однако масштабы его применения пока крайне малы. Директор департамента электронного бизнеса МКБ Алексей Курзяков в комментарии изданию сообщил, что доля хищений с использованием такого рода вирусов увеличивается.

«Однако такие случаи единичны и в общей доле фрода (мошенничество с использованием информационных технологий. — Прим. ред.) незначительны», — сказал Алексей Курзяков.

Представители «Почта Банка» также сообщили, что сталкивались со случаями подобных атак, однако их удалось предотвратить.

Ранее в России была раскрыта новая схема мошенничества с банковскими картами, основанная на методах «потерявших» кошелек и игры в наперстки.