Опубликовано видео срыва выступления представителя РФ в ООН делегацией Украины

Женева, 29 ноября. Срыв выступления депутата Госдумы РФ от Крыма Руслана Бальбека на форуме по вопросам меньшинств ООН попал на видео.

Камера запечатлела, как в ходе заседания слово передали российской делегации, однако когда Бальбек попытался зачитать речь, представители Киева начали кричать, стучать табличками по столу и даже попытались устроить потасовку, сообщает «Ридус». Секретарь и председатель форума призывали украинскую делегацию к порядку, однако дипломаты направили протест, и депутата Госдумы РФ лишили слова. Видео опубликовал канал РЕН ТВ.

Сам Бальбек был возмущен действиями украинских делегатов. Он назвал поведение представителей Киева «варварской выходкой». Бальбек предположил, что делегацию Украины собрали из тех, кто «бросал камни и размахивал цепью перед полицейскими на майдане», пишет «Вечерняя Москва». Депутат Госдумы РФ подчеркнул, что своим поведением украинские дипломаты продемонстрировали презрение к демократическим ценностям, главной из которых является свобода высказываний, передает «Царьград».

Напомним, в 2014 году после государственного переворота на Украине в Крыму провели легитимный референдум, в результате которого полуостров воссоединился с РФ. За вхождение в состав России проголосовали более 90% крымчан и жителей Севастополя. В Киеве отказываются признавать результаты референдума, поэтому украинские делегаты уже не в первый раз мешают выступлениям представителей Крыма на международных площадках. Так, в сентябре текущего года украинская делегация покинула совещание ОБСЕ по правам человека во время выступления крымского делегата.