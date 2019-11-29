Москва, 29 ноября. Центробанк отозвал лицензию у «Осколбанка», зарегистрированного в Белгородской области. Об этом говорится в приказе регулятора, который появился на официальном сайте в пятницу.

Отмечается, что Банк России лишил финансово-кредитную организацию лицензии за незаконные действия в области легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Кроме того, банк нарушал законодательство в области банковской деятельности и не придерживался нормативных актов Центробанка.

Ранее Центробанк лишил лицензии московский банк «РИАЛ-КРЕДИТ». Решение об отзыве лицензии связано с неисполнением данной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов ЦБ. Прекращение деятельности банка осуществлено в соответствии с федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и нормативными актами Банка России.

Напомним, ранее сообщалось, что Центробанк отозвал лицензию у Восточно-Сибирского транспортного коммерческого банка.

В июле президент России Владимир Путин подписал указ об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей Банка России в предусмотренных ЦБ случаях. Согласно документу, правилами платежной системы Центробанка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств индивидуализации.

При этом совет директоров Банка России наделяют полномочиями определения тарифов на услуги в своей платежной системе, а также максимальных значений размера платы, которая взимается кредитной организаций со своих клиентов за перевод средств или предоставление иных услуг.