Телеканал RT стал жертвой политической цензуры новых властей Боливии

Блокировка телеканала RT — это нарушение конституции Боливии, заявила корреспонденту Федерального агентства новостей (ФАН) в Ла-Пасе депутат 24 округа от города Кочабамба Хуана Киспи. Она представляет оппозиционную нынешним властям партию МАС (Movimiento al Socialismo — «Движение к социализму»).

Ранее представители негосударственной телекоммуникационной компании Cotas сообщили, что со 2 декабря вещание испанского отделения телеканала RT в Боливии будет прекращено. При этом причины такого решения не называются, однако некоторые наблюдатели говорят, что блокировка может быть связана с тем, что во время одного из эфиров ведущая нелестно высказалась об исполняющим обязанности президента страны Жанин Аньес, фактически назначенной на эту должность армией и Госдепом США.

Впрочем, источники ФАН уточняют, что отключение RT пока произошло только в городе Санта-Круз. Поводом стало критическое выступление ведущей испанского отделения RТ, которая назвала Жанин Аньес «женщиной с пониженной социальной ответственностью».

Само выступление можно оценить здесь. В подводке к выступлению приводится прямая речь ведущей, где она говорит: «Сначала был Хуан Гуайдо, ранее императоры России, а теперь Жанин Аньес. Все они продолжают волну самопровозглашений, в которой трудно отличить реальность от пародии».

Поскольку Жанин Аньес — выходец из Санта-Круза, она имеет там очень большую поддержку. При этом Cotas — это телекоммуникационная компания Санта-Круза, — пояснил ФАН источник.

Социалисты подчеркивают, что критика президента, которая незаконно аннулировала результаты выборов и является, по сути, самозванкой, не может являться основанием для блокировки СМИ. Оппозиция также отмечает, что в Боливии сейчас вообще не осталось СМИ, критикующих правительство — все телеканалы и газеты подчинены проамериканским властям и яростно критикуют Моралеса, социалистов и всех противников нынешнего режима.

«Ситуация с RT — это нарушение конституции Боливии. Я считаю, что COTAS в Санта-Крузе руководит оппозиция, то есть те люди, которые сейчас в правительстве. Кроме того, все национальные каналы переметнулись на сторону нового правительства, они выступают против нас, против социалистов. Нам не дают ни голоса, никаких объяснений, даже в Facebook мы не можем публиковать свои сообщения. Поэтому я считаю это нарушением конституционного права выражать свое мнение», — пояснила ФАН сеньора Киспи.

По словам парламентария, новое правительство Боливии активно использует административный ресурс и спецслужбы страны для организации слежки за представителями партии МАС и левыми чиновниками. При этом нельзя исключать и американского следа, потому что незаконным прослушиванием разговоров оппозиции занимается также и Facebook, чему есть фактические доказательства .

«У нас телефоны прослушиваются, нам даже дали прослушать аудиозапись, в которой сеньор Мурильо (министр внутренних дел Боливии Артуро Мурильо – прим. ФАН) говорит, что надо прослушивать все телефоны социалистов, используя возможности спецслужб и Facebook. Именно по этой причине я не пользуюсь устройствами компании Samsung, я пользуюсь Huawei, потому что братья-китайцы создают более защищенные смартфоны. А так влияние США, конечно же, есть, они (новое правительство – прим. ФАН) даже хотят вернуть DEA в Боливию, хотят, чтобы те всю легальную коку уничтожили. Если власти это сделают, у Боливии будут очень большие проблемы, потому что народ будет бороться за сохранение этой отрасли сельского хозяйства», — заключила Хуана Киспи.

Напомним, государственный переворот в Боливии произошел после 20 дней протестов, организованных крайне правыми группировками, поддерживаемыми Госдепом США. Протестующие отрицали победу Моралеса на выборах президента страны и на их сторону встала Лига американских государств, безосновательно заявившая о подтасовках во время голосования и потребовавшая провести новые выборы. Эво Моралес на такое предложение согласился, но протесты продолжались. Хорошо организованные и обученные банды правых начали устраивать настоящие погромы, нападать на социалистов и устраивать самосуд над местными левыми чиновниками.

В свою очередь сенатор боливийского парламента Жанин Аньес объявила себя исполняющим обязанности президента страны и ее кандидатуру поддержали США и армия, руководство которой призвало Моралеса уйти в отставку.

С позицией США не согласились сторонники социалиста Моралеса, которые решили поддержать свергнутого президента и вышли на улицы боливийских городов, блокируя дороги и правительственные здания. Их действия пресекла новая власть, которая не стеснялась использовать спецсредства и даже огнестрельное оружие для разгона протестующих. В ответ оппозиция также создала боевые отряды, что вылилось в столкновения между сторонниками социалистов под флагами МАС и правыми, которых поддерживает армия Боливии и власти США.