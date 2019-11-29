Москва, 29 ноября. Строительство единственного моста из России в Китай завершилось на реке Амур в Благовещенске. Об этом рассказали в правительстве Амурской области. Как уточнили в пресс-службе, на данный момент оформляются документы на объект. Мост через Амур в Китай достроили в Благовещенске.

«В регионе завершено строительство мостового перехода через реку Амур», — подчеркнули в региональном кабинете министров.

В мае российская и китайская части моста Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур были состыкованы в ходе торжественной церемонии. Строительство мостового перехода между Россией и Китаем через пограничную реку Амур в Благовещенском районе началось в конце 2016 года и велось одновременно с двух берегов.

В церемонии с российской стороны приняли участие полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и другие. Стыковка моста была произведена на середине реки, где проходит граница между двумя странами.

Как отметил Козлов, протяженность российской части моста составляет 540 метров, к нему ведут 13 километров подъездных путей. Китайская часть вместе с дорогами составляет около шести километров.

По проекту, мост будет вантовым с двухполосной автомобильной дорогой пропускной способностью в 630 грузовиков и около 5,5 тысячи человек в сутки. Строительство объекта ведет совместная российско-китайская компания, которая работает на условиях концессионного соглашения.

«К апрелю 2020 года должны быть выполнены все условия согласно контракту, подписанному с нашей подрядной организацией. На сегодня все работы ведутся в графике, условий для срыва мы не видим», — подчеркнул тогда Козлов.

Ранее телеканал «360» рассказал о завершении строительства железнодорожного моста через Амур.