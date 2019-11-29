NASA планирует купить два места на кораблях «Союз» для полетов на МКС

Вашингтон, 29 ноября. NASA намеревается приобрести два места на российских кораблях «Союз», чтоб обеспечить пребывание астронавтов из США на Международной космической станции (МКС) до сентября 2021 года. Это следует из материалов, опубликованных на американском портале госзакупок beta.sam.gov.

Действующий контракт между NASA и Роскосмосом предусматривает, что Кристофер Кэссиди станет последним американским астронавтом, который отправится на МКС на корабле «Союз МС-16» 9 апреля 2020 года. Американец пробудет на станции до 22 октября, пишет «Газета.ру».

Уточняется, что NASA планирует приобрести места на российских кораблях «Союз МС-17» и «Союз МС-18», сообщает RT. Таким образом американцы хотят подстраховать себя на случай задержки старта пилотируемых космических кораблей США. Если NASA купит места у Роскосмоса, то как минимум один американский астронавт сможет отправиться на МКС, передает телеканал «360».

Напомним, в 2011 году американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle вывели из эксплуатации. С того момента космонавтов на МКС доставляют только «Союзы». Для отправки своих астронавтов на станцию для США были разработаны новые пилотируемые корабли: Crew Dragon — компанией SpaceX и Starliner — компанией Boeing.

Ранее стало известно, что американские астронавты впервые за 19 лет не попали в экипажи «Союзов» для полета на МКС. В Роскосмосе сообщили, что примут решение о предоставлении мест астронавтам из США и проинформируют об этом.