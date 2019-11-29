Москва, 28 ноября. США хотят любыми способами поставлять свой газ на европейский рынок, только поэтому грозят санкциями за участие в «Северном потоке — 2», рассказал руководитель комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, критика является ничем иным, как попыткой Вашингтона всеми средствами поставлять на европейский рынок газ, добытый методом фрекинга. В Германии объяснили критику «Северного потока — 2» со стороны США.

«Они оказывают давление на Европейский союз и на все европейские страны для того, чтобы на континенте покупали как можно больше газа из Америки и при этом еще строили терминалы по приему сжиженного газа», — подчеркнул он.

Как пишет ТАСС, США всегда руководствуются своими интересами, их не волнуют позиции Германии или Европы.

«Они хотят обеспечить рынки сбыта и используют недобросовестные методы», — резюмировал он.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Газопровод пройдет через Балтийское море от российского побережья до Германии.

Реализация проекта идет успешно. Обе ветки трубопроводы должны быть построены до конца 2019 года, а поставки газа по нему предположительной начнутся с января 2020 года. Российский газопровод «Северный поток — 2» начнет работу с 1 января 2020 года, сообщил ранее глава компании «Газпром» Алексей Миллер.

Наиболее активно против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Украинские власти заявляют, что проект якобы угрожает энергетической безопасности Европы.

Такая же риторика ведется со стороны США. Как отмечали эксперты, за обвинениями Вашингтона скрывается желание американских властей продвигать свой, более дорогой сжиженный природный газ на европейском рынке.

Некоторые страны Запада считают, что проект является политическим и угрожает энергобезопасности Европы. В декабре Европарламент выступил против «Северного потока ― 2». Резолюция была принята по докладу «О реализации Договора об ассоциации ЕС — Украина». В ней отмечается, что Европарламент подтверждает «ключевую роль» Украины в сфере европейской сети энергетического обеспечения. Напомним, депутаты Верховной рады призвали Евросоюз не допустить строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению украинских депутатов, газопровод якобы представляет опасность для «энергетической безопасности Украины и всей Европы».

В Москве неоднократно заявляли, что «Северный поток — 2» исключительно бизнес-проект.