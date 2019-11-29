МИД Норвегии пожаловался на «плохое поведение» России

Осло, 29 ноября. Российская Федерация должна изменить свое поведение, чтобы западные страны могли наладить с ней отношения, заявила министр иностранных дел Норвегии Ине Эриксен Серейде.

Глава норвежского МИД убеждена, что ответственность за сложные отношения с европейскими странами лежит именно на Москве.

«Нынешняя ситуация между Российской Федерацией и Западом — это результат действий России: в частности, аннексии Крыма и ситуации на востоке Украины. Поэтому Москва должна изменить свое поведение, чтобы остальные европейские страны смогли наладить с ней диалог», — заявила Серейде.

Министр иностранных дел Норвегии считает логичным модернизацию Россией своих вооруженных сил, но заявила, что страны НАТО обеспокоены усилением Российской Федерации.

В сентябре в Госдепартаменте США заявили, что РФ должна начать вести себя «как более нормальная страна» и приобщаться к западным ценностям.

С 2014 года на территории Украины продолжается вооруженный конфликт между украинской армией и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, которые выразили желание выйти из состава Украины после государственного переворота и прихода новых властей.

В марте 2014 года крымские власти организовали референдум, согласно результатам которого абсолютное большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией.

Западные страны возлагают всю ответственность за украинский кризис на Российскую Федерацию. При этом Москва многократно отмечала, что не является стороной внутриукраинского конфликта и призывает киевские власти к шагам по урегулированию ситуации.